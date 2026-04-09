Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Tüm dünyayı rahatlatan ateşkes, İran’ın zaferi olarak nitelendirilirken, tedbiri elden bırakmayan Tahran, “Düşmanın herhangi bir hatasına cevap verecekleri” uyarısı yaptı. ABD’den de benzer çıkış geldi

TRUMP: PLAN GAYET İYİ GÖRÜNÜYOR

İran'da savaşın 40. gününde 15 günlük ateşkesi kararı alındı. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes için görüşmeler yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak. Trump, bir kez daha İran'da tüm askeri hedeflere ulaşıldığını yineleyerek “tam bir zafere ulaşıldığını” ileri sürdü. İran tarafından açıklanan anlaşma şartlarına değinen ABD Başkanı, “İran'ın 10 maddelik planı gayet iyi görünüyordu. Müzakerelere zemin oluşturdu” ifadelerini kullandı.

PEZEŞKİYAN; DİRENİŞİN MEYVESİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da “Ateşkes, yüce şehit liderimiz Hamaney’in kanının meyvesi ve tüm halkın meydanlardaki varlığının bir başarısıdır” ifadelerini kullandı. İran’ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ise ateşkesin, savaşın sona erdiği anlamına gelmediğini, bu süreçte"tetikte olacaklarını" belirterek, “düşmanın herhangi bir hatasına sert cevap vereceğiz” uyarısında da bulundu. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine de "Ateşkes ilan edilse de tetikteyiz" dedi.

İSRAİL SALDIRILARI SÜRDÜRÜYOR

Dünya, Trump'ın geri adım atması ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes kararına odaklanmışken, anlaşmayı sabote eden ilk adım beklendiği gibi İsrail'den geldi. Masadaki 10 maddelik barış planının ilk şartı "Lübnan'daki saldırıların durdurulması" olmasına rağmen, İsrail ordusu Güney Lübnan'daki sivillerden evlerini derhal boşaltmalarını isteyerek "Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor" açıklaması yaptı ve saldırılar bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürdü.

İRAN'IN TEKLİFİNDE NELER VAR?

İran devlet medyası 10 maddelik ateşkesin şartlarını açıkladı:

* ABD'nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi

* Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması

* Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi

* İran'a tüm yaptırımların kaldırılması

* İran'a birincil yaptırımların kaldırılması

* BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi

* Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi

* İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması

* ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi

* Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi