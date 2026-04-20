Maliyetler arttı, destekler yetersiz kaldı. Bir de bankalara borçlar ödenemez hale gelince, tarım araçları haczedildi. Üretici, “Traktörümü alıp gittiler. Tarlamı ekip, dikemiyorum” diye feryat etti

BANKALARIN PENÇESİNDELER

Kendi kendine yeten ülkeler arasından hızla aşağılara düştük. Tarımda maliyetler arttı, çiftçi kazanamayınca borç batağına saplandı, elindeki traktöründen oldu. Üretici tarlalarını süremeyince, gıda fiyatları yükseldi. Gıda enflasyonu fırladı. Dar gelirli temel gıda maddelerine ulaşmakta zorlanmaya başladı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de artan girdi maliyetleri, işçilik giderleri ve zirai don sebebiyle zor durumda kalan çiftçinin bankaların pençesine itildiğini söyledi.

BANKALAR ADETA ORTAK GİBİ

Gürer, "Çiftçi bankalara ve finans kuruluşlarına 1 trilyon 400 milyar lira borçlu. Piyasa borçlarıyla bu rakam 1 trilyon 500 milyarı buluyor. Çiftçi borçla üretim yapıyor. Bankalar adeta ortağı gibi. Kazanmak değil, ayakta kalmaya çalışıyor. Haciz gelirse traktör de tarlada giderse ortada kalır. İktidar sürecin seyircisi, tarım kesimine yeterli desteği vermiyor. Yalnızca nisan ayında 64 traktör, 6 bin 393 tarla, 500 bağ, 17 samanlık, 29 tarım makinası icra daireleri tarafından satışa çıkarıldı” dedi.

TARLAYI NASIL SÜRECEĞİM?

Son olarak Sivas’ın Gemerek ilçesinde 200 dönümlük arazisi olan çiftçi Ali Özdemir’in bankaya olan borçları nedeniyle traktörüne el konuldu. Kanunda, ‘Çiftçinin, kendisinin ve ailesinin geçimi için zorunlu olan arazi, çift hayvanları, nakil vasıtaları (traktör dahil) ve ziraat aletleri haczedilemez’ denmesine rağmen, traktörüne el konulduğu için arazisini ekemeyen Ali Özdemir, “Traktörümü alıp gittiler. Ekip, dikemiyorum. Çok mağdurum” diye konuştu.