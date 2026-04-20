Portekiz Premier Ligi'nin 30'uncu haftasında lider Porto, kümede kalma mücadelesi veren Tondela'yı konuk etti.

Zirveyi yakından ilgilendiren diğer bir maçta Benfica Sporting Lisbon'u 2-1 yenerek ikinci sıraya yükselirken ezeli rakiplerinin birbiriyle oynadığı haftada Porto hata yapmadı.

İLK YARI KAÇAN PENALTIYLA GOLSÜZ SONA ERDİ

Dragao'da ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Porto 37'inci dakikada Alan Varela'nın penaltı kaçırmasıyla devreye golsüz eşitlikle girdi.

Milli oyuncumuz Deniz Gül enfes bir asist yaptı, Veiga golü attı, Porto öne geçti! pic.twitter.com/jpP7hCZiP1 — Tivibu Spor (@tivibuspor) April 19, 2026

DENİZ GÜL KİLİDİ AÇTI, DEVAMI GELDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Porto Deniz Gül'ün bireysel becerisiyle Tondela karşısında kilidi çözdü. 47'inci dakikada sırtı dönük bir şekilde 4 kişi arasında aldığı topla ceza sahası içerisinde yüzünü kaleye dönen Deniz Gül, oyuna ikinci yarıda dahil olan Gabri Veiga'ya 'al da at' pası verdi.

Veiga'nın net bir tek vuruşla topa ağlara göndermesiyle Porto kritik mücadelede 1-0 öne geçti. Bu golle birlikte maçta rahatlayan Porto 65'te Victor Mow Froholdt ile farkı ikiye çıkararak Tondela'nın tüm umutlarını yıktı.

MİLLİ OYUNCU KENARA GELİRKEN AYAKTA ALKIŞLANDI

Maçta yaptığıa asistin yanı sıra Tondela savunmasına rahat vermeyerek etkili bir performans sergileyen Deniz Gül 88'inci dakikada yerini Seko Fofana'ya bıraktı. Porto taraftarları kenara gelirken 21 yaşındaki milli forveti ayakta alkışladı.

PORTO ŞAMPİYONLUK İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİ

Tondela'yı sahasında 2-0 yenerek en yakın takipçisi Benfica ile arasındaki 7 puanlık farkı koruyan Porto bitime 4 hafta kala şampiyonluk için geri sayıma geçti.