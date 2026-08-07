Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

“Terörsüz türkiye” adı altında yürütülen açılım süreci yeni aşamaya geçti. Yasal düzenleme için düğmeye

basıldı. Cumhur İttifakı bunun gerekliliğine vurgu yaparken, ülkenin büyük bölümü eli kanlı teröristlerin

aramıza karışacağı, örgüt liderlerinin seçime bile girebileceği, üniter yapının zedeleneceği korkusu yaşıyor.

GENEL AFFA DÖNÜŞÜR

“Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” adı verilen ‘çerçeve yasa’ya ilişkin tartışmalar sürüyor. Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç de bu konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazdı. Teklifin hükümlülerle ilgili düzenlemelerinin bir koşullu özel af mahiyeti taşıdığını ifade eden Özgenç, mektupta, “Teklifle oluşturulması düşünülen kurulun talebi üzerine ‘infaz hakimi’, PKK’lı hükümlülerin denetim süresi dolmadan seçilme veya atama yoluyla kamu görevi üstlenebilmelerine karar verebilecektir. Bu suretle özel af uygulaması, kapsama giren bazı hükümlüler bakımından denetim süresi henüz dolmadan genel affa dönüşebilecektir” dedi.

SEÇİME BİLE GİREBİLİRLER

Özgenç şunları söyledi: Kandil’den kamu görevlisi, sivil, Türk, Kürt, yaşlı, çocuk ayrımı yapmaksızın binlerce insanın katledildiği süreçte örgütü yöneten kişiler, haklarında soruşturma açılmadan ve herhangi bir hak kısıtlamasına tabi tutulmadan serbest bırakılabilecek, seçilme veya atama

yoluyla kamu görevi üstlenebileceklerdir. Kasten öldürme suçu teklif kapsamı dışında tutulmuş olmakla birlikte teklif hükümlerine göre kamu görevlisi, sivil, Türk, Kürt, yaşlı, çocuk ayrımı yapmaksızın savunmasız binlerce insanın katledildiği süreçte örgütü yöneten kişiler, serbest kalacaktır. Teklif bu haliyle kanunlaştığı takdirde, uygulamada içinden çıkılamaz bir kaos ortamına sürüklenmiş olacağız.

DEM PARTİ: BU BİR BAŞLANGIÇ

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Bu düzenleme bütün sorunları bir anda çözen bir nihai düzenleme değil, bir başlangıç. Böyle sihirli bir etkiyle Kürt sorununu da çözmeyecek. Tüm bunlar bizim ortak mücadelemize bağlı bundan sonra. Ama tüm bunlar için çok kritik bir kapı aralandı. Bu kapıdan

girmeli ve bu kapıyı ardına kadar ortak mücadeleyle açmalıyız” dedi.

MSB: TERÖRSÜZ TÜRKİYE STRATEJİK BİR VİZYONDUR

Milli Savunma Bakanlığı’ndan ’çerçeve yasa’ açıklaması geldi. Açıklamada, “Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda, terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur” ifadeleri yer aldı