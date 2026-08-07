Kaza, saat 22.00 sıralarında Nevşehir-Uçhisar karayolunda geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Tansu Kaya'ya, Yasin P. idaresindeki 50 AFR 339 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Tansu Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Uçhisar’da bir otelde çalıştığı öğrenilen Tansu Kaya’nın işe gittiği öğrenildi. Jandarma Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin Tansu Kaya'ya çarptığı görüldü.