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Yıllarca çalış, primlerini öde bir gün emekli ol. sana açlık sınırının çok altında maaş versinler. Aldığın aylık ne kirana, ne gıdana yetsin. sen de geçinebilmek için mecburen sokaklardan kağıt toplamaya çık. Ülkede emeklinin durumu işte bu!

Türkiye'nin her yanında emekliler düşük maaşa isyan ederek, “geçinemiyoruz” diye haykırıyor. Ancak iktidar bu konuda hiçbir adım atmıyor. Bir emekli, “Allah vatandaşa, fakire, fukaraya sabır versin. Tek maaşla geçinilemez. Çocukları çalışıyorsa ya da ek geliri varsa geçiniyorlar” dedi.

İşte emeklilerin durumu:

Ramazan Yılmaz: Emekliyim, maaşım 27 bin lira. Ufak tefek yan gelir yapıyoruz, karton marton topluyorum, 3 bin lira da oradan kazanıyorum. İdare etmeye çalışıyoruz. Pazara akşam saatlerinde gidiyoruz. Allah’tan eğitimde okuyan çoluğumuz çocuğumuz yok.

Osman korkmaz: Geçinmek hakikaten çok zor. İdare etmeye çalışıyoruz. Maaş; ev kirasına, pazara, alışverişe gidiyor. Başka bir şeye gitmiyor.

Arif Eski: Ev kendimin olunca idare ediyoruz. Aldığımız maaş belli zaten. Yetmiyor. Dışarıda yersen bu maaş yetmez. Evin kiraysa zaten yaşama şansın yok.

Mafiz Selçuk: Apartta kalıyorum. Durum vahim. Çoluk çocuğumuz olsa geçinme şansımız hiç yok. Çocuğumuz olsa ya sanayiye göndereceğiz ya çıraklığa bir yere. Başka türlü olmaz. Emeklinin hayatı bitmiş.

İbrahim Altınok: Bu maaşlarla nasıl geçineceksin? Mümkün değil. Yıllarca emek vermiş insanlar var, durumları çok kötü. Asgari ücretle çalışanları ve geçim derdi olan insanları görünce içim acıyor.

EN TEMEL İHTİYAÇLAR KARŞILANAMIYOR

TÜM Emekliler Derneği Zonguldak Şube Sekreteri Adnan Küçükvar, “Bugün geldiğimiz noktada emekliler, bırakın rahat bir yaşam sürmeyi, en temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile ciddi sıkıntılar yaşıyor. Pazara çıkan, faturasını ödemeye çalışan, ilacını almak zorunda olan her emekli bu gerçeği birebir

yaşıyor. Kök maaş uygulaması da bu mağduriyeti daha da derinleştiriyor. Kök maaş uygulaması bir an önce kaldırılmalı, maaş sistemi sade, anlaşılır ve adil bir yapıya kavuşturulmalı” dedi.