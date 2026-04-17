Bir öğrencinin saldırısıyla yaşanan katliam tüm yurtta yasa neden oldu. Cenaze törenlerinde aileler çocuklarının tabutlarına sarıldı, gözyaşları sel oldu, yürükler dağlandı, isyan sesleri yükseldi

TÜRKİYE AĞLIYOR

Türkiye, Kahramanmaraş'ta 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen okul saldırısında hayatını kaybedenler için ağlıyor. Hayatını kaybeden öğrenciler ve öğrencilerini korumak için canını siper eden öğretmen için düzenlenen törenlerle veda edildi. Öğretmen Ayla Kara, 11 yaşındaki öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Güngör, Adnan Göktürk Yeşil ve Yusuf Tarık Gül için cenaze törenleri düzenlendi.

BAYGINLIK GEÇİRDİLER

Küçük bedenlerin cenaze töreninde anneler, babalara, dedeler, nineler tabutlara sarıldı. Birçoğu baygınlık geçirdi. Cenazelerde saf tutan binlerce vatandaş gözyaşlarına boğuldu. 3 çocuk annesi matematik öğretmeni Ayla Kara’nın eşi Ramazan Kara ve oğulları Furkan ve Ertuğrul Kara ile kızı Dilara Karakıyak fenalık geçirdi. Cenaze töreninin ardından Ayla öğretmenin tabutunun kaldırıldığı sırada öğretmen arkadaşlarından biri ‘Ölmek istemiyoruz’ diye bağırdı. Cenazeler tekbirler eşliğinde toprağa verildi.

BABASI SALDIRIDAN 2 GÜN ÖNCE ATIŞ TALİMİ YAPTIRMIŞ

Katliamı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli’nin ifadesi ortaya çıktı. Baba Mersinli, ifadesinde "Aras çok iyi bir internet kullanıcısıydı, kendisine ait VPN’i bile varmış. 2 aydır psikoloğa götürüyordum, silaha merakı son 1 ayda başladı, poligona götürdüm, pazartesi günü hedef göstererek, atış talimi yaptırdım. İsmini bilmemekle birlikte oğlumun sık sık savaş oyunu oynadığını gördüm” dediği öğrenildi.

KATLİAMIN BÜYÜMESİNİ AŞÇI ÖNLEDİ

Okulda katliamı yapan İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu tamamlandı. Raporda, sağ arka bacağındaki kesici-delici yara nedeniyle büyük damar hasarı ve yoğun kan kaybından öldüğü belirtildi. Saldırganın, aynı okulda iki çocuğu bulunan ve başka bir kurumda aşçılık yapan Necmettin Bekçi adlı veli tarafından durdurulduğu öğrenildi.

MESAJ ATAN ÖĞRENCİYE EV HAPSİ

Zonguldak’ta sınıf arkadaşlarıyla olan WhatsApp grubuna Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılara benzer şekilde saldırı yapacağı yönünde mesaj atınca gözaltına alınıp, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Fener Anadolu Lisesi öğrencisi B.T.A. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, B.T.A.’ya ‘ev hapsi’ tedbiri uygulanmasına karar verdi. Tokat'ın Niksar ilçesinde "okula saldırı olabileceği" yönündeki sosyal medya paylaşımıyla ilgili 17 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı. 11. sınıf öğrencisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BAKAN YUSUF TEKİN’İN İSTİFASI İSTENDİ

Yurdun dört bir yanında eğitim sendikaları, iş bırakıp eylem yaptı.. Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na yürümek isteyen binlerce öğretmen polis barikatıyla karşılaştı. Yolu kapatan güvenlik güçleri, öğretmenlerin yürüyüşüne izin vermedi. Bunun üzerine eğitimciler oturma eylemi yaptı. Kalabalık, "Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa" ve "Şiddete karşı omuz omuza" sloganlarını attı.