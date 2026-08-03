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Maaşı yetmeyen vatandaş kredi kartına yükleniyor. Ödeme tarihleri geldiğinde ekstreler

yeni borçlanmalarla kapatılmak isteniyor. icra daireleri de dosyaları koyacak yer bulamıyor

İCRA DAİRELERİ DOLDU TAŞTI

Kredi kartı sayısı 3,3 trilyon liraya ulaştı. İhtiyaç kredisi 2,5 trilyonu aştı. Eksi hesap 910 milyar liraya dayandı. 2026 yılının ilk haftası ile 24 Temmuz haftası arasında vatandaşların tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçlarının 5 trilyon 728 milyar liradan 6 trilyon 677 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde takibe düşen borç tutarı 242 milyar liradan 337 milyar liraya çıktı.

Aynı dönemde takibe düşen borç tutarının 242 milyar liradan 337 milyar liraya çıktı. Bu yıl içinde icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 5 milyon 936 bin 310’a ulaşırken, toplamı 25 milyon 793 bin 37’e

ulaştı. Bu durumu muhalefet partilerinin milletvekilleri şöyle yorumladı:

BORÇLAR ÇEVRİLEMİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Vatandaş borçlanarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Gelir artışı, yaşam pahalılığının çok gerisinde kaldığı için insanlar kredi kartına, kredili mevduat hesabına ve tüketici kredilerine yönelmek zorunda kalıyor. İnsanlar borçlarını çevirmekte güçlük çekiyor, ödeme tarihleri geldiğinde yeni bir borçla eski borcunu kapatmaya çalışıyor. Her kesimin cebindeki para küçülürken borç yükü büyüyor. Kredi kartları, kredili mevduat hesapları ve tüketici kredileri bir tercih değil, zorunluluk hâline gelmiş durumda. Böyle giderse icra dosyaları katlanacak.

ARTAN KREDİ KARTI EKSTRESİ

YENİ Parti Mersin Milletvekili Gülcan Kış: TCMB’nin verilerine göre, kredi kartı kullanımında market ve alışveriş merkezleri: 129,8 milyar TL, benzin ve yakıt istasyonları: 43 milyar TL, gıda harcamaları: 42 milyar TL ile ilk sıralarda yer aldı. Vatandaş kredi kartıyla televizyon almıyor; ekmek alıyor. Tatil planlamıyor; deposunu doldurmaya çalışıyor. Lüks tüketmiyor; mutfağını çevirmeye

çalışıyor. Maaş yatıyor, vatandaş önce bankaya borcunu ödüyor. Sonra kredi kartını kapatıyor. Ay bitmeden yeniden karta yükleniyor, yeniden eksi hesaba giriyor. Bu bir borç sarmalıdır.