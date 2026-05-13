Anasayfa Ekonomi Yemek ücretinin primden muaf olması uygulamasında SGK son noktayı koydu

SGK, yemek kartlarında günlük sigorta prim istisna tutarını 158 TL’den 300 TL’ye çıkardı. 17 Nisan 2026 itibarıyla geçerli olan yeni düzenlemeyle, işçinin yemek kartıyla yapacağı gıda alışverişleri de prim muafiyeti kapsamına alındı.

Nisan ayında yayımlanan kanunla günlük yemek bedelindeki vergi istisnası 300 TL’ye çıkarılmıştı. SGK, yayımladığı yeni genelge ile sigorta prim istisnasını da bu rakama eşitleyerek kafa karışıklığına son noktayı koydu

Günlük 300 TL İstisna: Maaştan Kesinti Olmayacak

Yeni düzenlemeye göre, iş yerinde yemek çıkmayan işletmelerde işçiye verilen yemek bedelinin günlük 300 TL’ye kadar olan kısmı sigorta primine esas kazançtan (SPEK) muaf tutulacak.

Aşan Kısım

Eğer işveren günlük 300 TL’nin üzerinde bir yemek bedeli yatırırsa, sadece aşan kısım prime dahil edilecek.

Çalışılmayan Günler

Hafta sonu, tatil veya izin gibi fiilen çalışılmayan günler için ödenen yemek bedelleri istisna kapsamında yer almayacak.

Market Alışverişi Yapılabilir mi? SGK "Beslenme" Dedi

Genelgenin en çok merak edilen maddesi, yemek kartlarının kullanım alanına dair oldu. SGK, yemek hizmetinin işçinin beslenme ihtiyacını karşılayarak verimli çalışmasını sağlamak için bir "menfaat" olduğunu vurguladı.

Gıda Maddesi Satın Alma

İşçinin yemek kartı, kuponu veya çekiyle beslenme ihtiyacını karşılamak için besin maddesi satın alması ve tüketmesi durumunda da 300 TL'lik istisna uygulanacak. Yani marketten yapılan gıda alışverişleri de muafiyet kapsamında değerlendirilecek.

İş Yerinde Yemek Verenlere "Sınırsız" İstisna

Eğer işveren yemeği doğrudan iş yerinde veya müştemilatında (kendi mutfağında veya dışarıdan hazır yemek alarak) veriyorsa;

Yemek bedelinin tamamı herhangi bir tutar sınırı olmaksızın sigorta priminden istisna tutulmaya devam edilecek.

Gelecek Yıllarda Artış Sürecek

Bu yeni uygulama 17 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli sayılacak. Ayrıca, 300 TL’lik bu tutar sabit kalmayacak; 2027 yılından itibaren her yıl "yeniden değerleme oranı" kadar artırılarak güncelliğini koruyacak.

