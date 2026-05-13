Nisan ayında yayımlanan kanunla günlük yemek bedelindeki vergi istisnası 300 TL’ye çıkarılmıştı. SGK, yayımladığı yeni genelge ile sigorta prim istisnasını da bu rakama eşitleyerek kafa karışıklığına son noktayı koydu
Yemek ücretinin primden muaf olması uygulamasında SGK son noktayı koydu
SGK, yemek kartlarında günlük sigorta prim istisna tutarını 158 TL’den 300 TL’ye çıkardı. 17 Nisan 2026 itibarıyla geçerli olan yeni düzenlemeyle, işçinin yemek kartıyla yapacağı gıda alışverişleri de prim muafiyeti kapsamına alındı.Derleyen: Züleyha Öncü
Günlük 300 TL İstisna: Maaştan Kesinti Olmayacak
Yeni düzenlemeye göre, iş yerinde yemek çıkmayan işletmelerde işçiye verilen yemek bedelinin günlük 300 TL’ye kadar olan kısmı sigorta primine esas kazançtan (SPEK) muaf tutulacak.
Aşan Kısım
Eğer işveren günlük 300 TL’nin üzerinde bir yemek bedeli yatırırsa, sadece aşan kısım prime dahil edilecek.
Çalışılmayan Günler
Hafta sonu, tatil veya izin gibi fiilen çalışılmayan günler için ödenen yemek bedelleri istisna kapsamında yer almayacak.
Market Alışverişi Yapılabilir mi? SGK "Beslenme" Dedi
Genelgenin en çok merak edilen maddesi, yemek kartlarının kullanım alanına dair oldu. SGK, yemek hizmetinin işçinin beslenme ihtiyacını karşılayarak verimli çalışmasını sağlamak için bir "menfaat" olduğunu vurguladı.
Gıda Maddesi Satın Alma
İşçinin yemek kartı, kuponu veya çekiyle beslenme ihtiyacını karşılamak için besin maddesi satın alması ve tüketmesi durumunda da 300 TL'lik istisna uygulanacak. Yani marketten yapılan gıda alışverişleri de muafiyet kapsamında değerlendirilecek.
İş Yerinde Yemek Verenlere "Sınırsız" İstisna
Eğer işveren yemeği doğrudan iş yerinde veya müştemilatında (kendi mutfağında veya dışarıdan hazır yemek alarak) veriyorsa;
Yemek bedelinin tamamı herhangi bir tutar sınırı olmaksızın sigorta priminden istisna tutulmaya devam edilecek.
Gelecek Yıllarda Artış Sürecek
Bu yeni uygulama 17 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli sayılacak. Ayrıca, 300 TL’lik bu tutar sabit kalmayacak; 2027 yılından itibaren her yıl "yeniden değerleme oranı" kadar artırılarak güncelliğini koruyacak.