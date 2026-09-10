Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kaza, Kuşadası ilçesi Yavansu Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 NM 175 plakalı otomobilin sürücüsü S.O., geri manevra yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, site içerisinde bulunan yazlık evin birinci katındaki verandasına düştü. Kazanın ardından araç verandada askıda kalırken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü S.O. araçtan çıkarıldı. Kazada şans eseri sürücü ve çevrede bulunanlardan yaralanan olmadı. Askıda kalan otomobil ise olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.