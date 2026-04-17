Geçen hafta yapay zekânın bir sihirbaz değil, insan eliyle yazılmış bir yazılım olduğunu konuşmuştuk. Bugün ise bu teknolojinin kalbi sayılan, her yerde duyduğunuz ama ne olduğu pek de bilinmeyen o meşhur kavrama; "Model" meselesine yakından bakalım.

Yapay zekâdan bahsederken "Model" dediğimiz şey, aslında devasa bir "dijital örüntü arşiv”idir. Bunu basitçe şöyle hayal edin: Bir öğrencinin önüne dünyadaki milyarlarca sayfayı, kitabı, haberi ve sohbeti koyuyorsunuz. Sistem bunları okuyor ama bizim gibi anlamlandırarak öğrenmiyor. Kelimeler arasındaki o gizli bağları, hangi cümleden sonra neyin gelebileceğini "hesaplıyor." İşte bu devasa hesaplama süzgecine biz model diyoruz.

Ansiklopedi Değil, Tahmin Motoru

Toplumdaki en büyük yanılgı şurada: Yapay zekâyı, içinde her bilginin yazılı olduğu dijital bir ansiklopedi sanıyoruz. Oysa işin mutfağında olanlar bilir; yapay zekâ bir bilgi bulup getirmez, o anda bir cevap inşa eder. Siz ona bir soru sorduğunuzda, o aslında geçmişte öğrendiği milyarlarca örnekten yola çıkarak bir olasılık hesabı yapar. "Bu sorudan sonra şu kelime gelirse mantıklı olur" diyerek ilerler. Yani karşımızda düşünen bir bilinç değil, dünyanın en hızlı tahmin motoru vardır.

Akıl Teri mi, Olasılık Hesabı mı?

İşte meselenin püf noktası ve tehlikeli tarafı tam burada başlıyor. Bir insan bir konuyu öğrenirken veya bir sorunu çözerken "akıl teri" döker. Zihnini zorlar, tartıştığı konunun derinliğine iner, hata yapar ve o hatadan ders çıkarır. Yapay zekâda ise durum bambaşkadır. O, hiçbir akıl teri dökmeden, sadece önüne konulan devasa verilerin istatistiğini tutarak konuşur.

Yapay zekâ, cümleleri o kadar düzgün kuruyor ve o kadar emin bir tonla cevap veriyor ki; biz onun her şeyi "anladığını" varsayıyoruz. Oysa o her zaman "doğru" olanı değil, verilerine göre "uygun görünen" cevabı üretir. Güzel konuşanı bilgili, akıcı yazanı bilge sanma hastalığımız, yapay zekâ karşısındaki en büyük zafiyetimizdir.

Direksiyondaki Kim?

Yıllarını bu işin kodlarına ve akademik derinliğine vermiş biri olarak şunu söylemeliyim: Model dediğimiz yapı, ne kadar "akıllı" görünürse görünsün, nihayetinde onu besleyen verinin bir yansımasıdır. İçinde ne bir vicdan barındırır ne de feraset.

Bugün bu modeller rapor hazırlıyor, çeviri yapıyor, hatta bizim yerimize kod yazıyor. Bunlar muazzam kolaylıklar, küçümsemek hata olur. Ancak insanın o süzgeçten geçmiş, çileyle pişmiş akıl terini bir kenara bırakıp her şeyi bu modellerin "tahminlerine" emanet etmek, toplumsal bir zihin tembelliğine davetiye çıkarmaktır.

Yeni çağın sınavı da budur: Etkileyici görünen bu sistemlerle akılcı bir mesafe kurabilmek. Unutmayın; yapay zekâ modeli ne kadar gelişmiş olursa olsun hala bir araçtır. Ve her araçta olduğu gibi, direksiyonda oturması gereken yine insanın o sorgulayıcı, emek veren ve akıl teri döken iradesidir.

Haftaya, bu kadar "akıllı" modeller neden bazen gözümüzün içine baka baka yalan söyler? Bilgisayar dünyasında "halüsinasyon" dediğimiz o tuhaf durumu ve dijital dünyada doğruyu yanlıştan nasıl ayıracağımızı konuşacağız.