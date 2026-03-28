Yazılım dünyasında dile kolay, yirmi yılı aşkın bir süreyi geride bıraktım. Bu süreçte disketlerden bulut sistemlerine, çevirmeli bağlantılardan fiber hıza kadar pek çok devrime tanıklık ettim. Her yeni dalgada eski alışkanlıkların yerini yeni yöntemlerin alışına, bir dönem vazgeçilmez sanılan teknolojilerin müzelere kaldırılışına şahit oldum. Üniversite kürsüsünde ders anlatırken de sektörün en karmaşık projelerinde ter dökerken de hep aynı şeyi gördüm: Teknoloji değişir, araçlar yenilenir ama mantık ve sorun çözme becerisi bakidir.

Fakat bu hafta teknoloji devlerinin tanıttığı yeni mimariler, donanım ve yazılımın hiç olmadığı kadar iç içe geçtiği "Aşırı Ortak Tasarım" (Extreme Co-Design) yaklaşımları ve artık her köşe başında duyduğunuz "Yapay Zekâ Ajanları" (Agentic AI), bildiğimiz anlamda kod yazma eylemini masadan süpürmeye niyetli görünüyor. Bu sadece yeni bir dil öğrenmek değil; mesleğimizin icra ediliş biçiminin temelinden değişmesi demek.

Nedir Bu Yeni Mevzu?

Pek çoğunuzun "Yine mi yeni bir teknoloji? Yine mi bir ekran kartı?" dediğini duyar gibiyim. Evet, ama bu sefer durum sadece bir hız artışı veya daha canlı grafikler değil. Artık yapay zekâ sadece sizin sorduğunuz sorulara cevap veren bir "ansiklopedi" (ChatGPT gibi) olmaktan çıkıyor. Tanıtılan yeni sistemlerle birlikte, sizin yerinize iş planlayan, hata düzelten, farklı yazılım araçlarını kendi başına kullanan ve hatta devasa sistemleri inşa eden bir "dijital mürettebata" dönüşüyor. Bu ajanlar, birbirleriyle konuşuyor, görev dağılımı yapıyor ve bir sorunu çözmek için otonom kararlar alabiliyor.

Peki, biz onca yılı boşuna mı dirsek çürütmekle geçirdik? Algoritma dersleri, veri yapıları, bellek yönetimi... Hepsi tarih mi oldu? Tabii ki hayır. Aksine, o yılların birikimi bugün her zamankinden daha kıymetli. Çünkü yapay zekanın neyi, neden yaptığını anlamayan, temel mühendislik ilkelerine hâkim olmayan birisi, bu otonom ordunun komutanı olamaz.

"Kod Yazmak" Ölüyor mu, Evriliyor mu?

Şu an teknoloji dünyasında büyük bir sancı ve değişim korkusu var. Sadece son birkaç ayda küresel çapta on binlerce teknoloji çalışanı işinden oldu. "Yapay zekâ kod yazıyorsa, hatta kendi kendini geliştirebiliyorsa yazılımcıya ne gerek var?" diye düşünenler büyük bir yanılgı içindeler.

Biten şey, kodun kendisi değil; kod yazmanın o manuel, klavye başında satır satır kod dizme eylemi. O devir kapandı sayılır. Artık mesele, bu devasa yapay zekâ ordusunu yönetecek, onların çıktılarını bir araya getirerek anlamlı ve güvenli bir sistem kuracak bir "orkestra şefi" veya bir "sistem mimarı" olabilmekte.

Akademide öğrencilerime de her fırsatta bunu aşılıyorum: Sadece komut ezberlemeyin; sistemin bütününü, mimarisini, mantığını ve en önemlisi etiğini kavrayın. Çünkü "amelelik" kısmını, yani o binlerce satırlık kod yazma işini yapay zekâ ajanları yapacak. Ama o kodun hangi problemi çözeceğine, ne kadar güvenli olacağına, hangi etik kurallar çerçevesinde çalışacağına ve en önemlisi sistemin genel bütünlüğüne nasıl katkı sağlayacağına karar verecek "mimarlığı" ise yine bizler, yani bu işin tozunu yutmuş, kriz yönetmiş tecrübeli beyinler üstlenecek.

Mühendisliğin Yeni Tanımı ve 5G Limanı

Eskiden bir yazılımcının kalitesi, kaç dil bildiğiyle, ne kadar hızlı kod yazdığıyla ölçülürdü. Bugün ise sorduğu sorunun kalitesiyle, sistemi nasıl kurguladığıyla ölçülüyor. Yapay zekaya neyi, nasıl yaptıracağınızı bilmek için, o işin mutfağından gelmiş olmanız, mantığını iliklerinize kadar hissetmeniz şart. Donanımın yazılımla, yazılımın yapay zekayla iç içe geçtiği bu yeni hibrit düzende, sadece ekran başında kod yazanlar değil; büyük resmi görebilen, problemi doğru tanımlayan vizyoner beyinler ayakta kalacak.

Önümüzdeki günlerde, 1 Nisan itibarıyla Türkiye'nin 5G devrimine adım atacak olması da bu süreci daha da hızlandıracak. Veri akış hızı hayal gücümüzü zorlayacak, "sıfır gecikmeli" bir dijital yaşamın kapıları aralanacak. Bu hız, yapay zekâ ajanlarının yeteneklerini katlayarak artıracak. Ancak bu hız, aynı zamanda daha büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Hatalı kurgulanmış bir yapay zekâ sistemi, 5G hızında felaketlere yol açabilir. Bu yüzden, o sistemlerin başında deneyimli, etik değerlere sahip, mühendislik nosyonunu kaybetmemiş "usta" mimarlara ihtiyacımız var.

Son Söz: Ustalık Baki Kalır

İlk kodumu yazdığımda dünya çok başkaydı, internet henüz emekleme aşamasındaydı. Bugün 2026’nın baharında, bambaşka bir dijital devrimin eşiğindeyiz. Araçlar, platformlar, yöntemler değişiyor; ancak insan zihninin sorun çözme, yaratıcılık ve sistem kurma becerisi, yapay zekanın henüz ulaşamadığı bir nokta.

Korkmalı mı? Asla. Sadece yelkenlerimizi (bu metaforu seviyorum, kusura bakmayın!) rüzgâra göre ayarlamalıyız. Kod yazmak bir araçtı; asıl amaç her zaman sorun çözmek ve değer üretmekti. Bir akademisyen ve sektörün içinden biri olarak biliyorum ki; araçlar ne kadar gelişirse gelişsin, o aracı en verimli ve doğru şekilde yönlendiren ustalık her zaman baki kalır.

Biz buradayız, dümendeyiz, akademideki öğrencilerimizle ve sektördeki projelerimizle bu yeni dalgayı da en ön safta, sakin bir özgüvenle karşılayacağız.