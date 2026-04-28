TOKLUCA KÖYÜNDE KAYIP ALARMI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tokluca köyünde dün hareketli saatler yaşandı. Kaybolan 2 buçuk yaşındaki Yazgül Kaya’dan haber alınamaması üzerine güvenlik güçleri, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

EKİPLER VE AİLE SEFERBER OLDU

Küçük kızı bulmak için geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Ekipler özellikle tehlikeli olabilecek su kanalları ve çevresinde yoğunlaşırken, Yazgül’ün akrabaları ve köylüler de arazide her taşı didik didik aradı.

3 KİLOMETRE ÖTEDE UYURKEN BULUNDU

Endişeli bekleyiş, Yazgül’ün amcasından gelen haberle yerini sevince bıraktı. Küçük çocuk, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir tarlanın ortasında, olan bitenden habersiz bir şekilde uyurken bulundu. Sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı kontrollerde Yazgül’ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.