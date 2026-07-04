Yeniçağ Gazetesi
04 Temmuz 2026 Cumartesi
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Yaz yağmuru yağdı, İstanbul'u sel bastı...Yollar göle döndü

Yaz yağmuru yağdı, İstanbul'u sel bastı...Yollar göle döndü

İstanbul'da günlerdir yapılan uyarıların ardından yaz yağmurları başladı. Şiddetli sağanak sonucu birçok ilçede yollar göle döndü, su baskınları oldu.

Eda Erdağı Eda Erdağı
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yaz yağmuru yağdı, İstanbul'u sel bastı...Yollar göle döndü - Resim: 1

İstanbul'da meteoroloji'nin günlerdir uyarısı yaptığı sağanak yağış sabah saatlerinde etkili oldu.

1 10
Yaz yağmuru yağdı, İstanbul'u sel bastı...Yollar göle döndü - Resim: 2

Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağışlar, İstanbul'un birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.

2 10
Yaz yağmuru yağdı, İstanbul'u sel bastı...Yollar göle döndü - Resim: 3

Şişli'de yollar suyla kaplandı. Vatandaşlar ve araçlar güçlükle ilerleyebildi.

3 10
Yaz yağmuru yağdı, İstanbul'u sel bastı...Yollar göle döndü - Resim: 4

Beşiktaş'ta gök gürültülü sağanak etkili oldu, caddeleri su bastı.

4 10
Yaz yağmuru yağdı, İstanbul'u sel bastı...Yollar göle döndü - Resim: 5

Üsküdar'da Sahaflar Çarşısı sular altında kaldı. Kitapların su içinde yüzdüğü görüldü.

5 10
Yaz yağmuru yağdı, İstanbul'u sel bastı...Yollar göle döndü - Resim: 6

Sultangazi, Esenler ve Kağıthane'de de yollar göle dönerken, bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.

6 10
Yaz yağmuru yağdı, İstanbul'u sel bastı...Yollar göle döndü - Resim: 7

AKOM'un yaptığı uyarıların ardından kentte hava sıcaklığı 27 dereceye kadar geriledi.

7 10
Yaz yağmuru yağdı, İstanbul'u sel bastı...Yollar göle döndü - Resim: 8

Yağışlardan Kadıköy de etkilendi. Fikirtepe Uzunçayır Kavşağı'nda su birikintileri oluştu.

8 10
Yaz yağmuru yağdı, İstanbul'u sel bastı...Yollar göle döndü - Resim: 9

AKOM VE VALİLİK VATANDAŞLARI UYARDI

AKOM, yağışların gün boyunca devam edeceğini, öğle saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanağa dönüşeceğini bildirdi.

9 10
Yaz yağmuru yağdı, İstanbul'u sel bastı...Yollar göle döndü - Resim: 10

İstanbul Valiliği de Meteoroloji'nin değerlendirmesine dikkat çekerek, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Açıklamada kuzey yönlerinden saatte 40 ila 60 km hızla kuvvetli rüzgar eseceği bildirilirken, vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro