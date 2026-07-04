İstanbul'da meteoroloji'nin günlerdir uyarısı yaptığı sağanak yağış sabah saatlerinde etkili oldu.
Yaz yağmuru yağdı, İstanbul'u sel bastı...Yollar göle döndü
İstanbul'da günlerdir yapılan uyarıların ardından yaz yağmurları başladı. Şiddetli sağanak sonucu birçok ilçede yollar göle döndü, su baskınları oldu.Eda Erdağı
Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağışlar, İstanbul'un birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.
Şişli'de yollar suyla kaplandı. Vatandaşlar ve araçlar güçlükle ilerleyebildi.
Beşiktaş'ta gök gürültülü sağanak etkili oldu, caddeleri su bastı.
Üsküdar'da Sahaflar Çarşısı sular altında kaldı. Kitapların su içinde yüzdüğü görüldü.
Sultangazi, Esenler ve Kağıthane'de de yollar göle dönerken, bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.
AKOM'un yaptığı uyarıların ardından kentte hava sıcaklığı 27 dereceye kadar geriledi.
Yağışlardan Kadıköy de etkilendi. Fikirtepe Uzunçayır Kavşağı'nda su birikintileri oluştu.
AKOM VE VALİLİK VATANDAŞLARI UYARDI
AKOM, yağışların gün boyunca devam edeceğini, öğle saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanağa dönüşeceğini bildirdi.
İstanbul Valiliği de Meteoroloji'nin değerlendirmesine dikkat çekerek, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Açıklamada kuzey yönlerinden saatte 40 ila 60 km hızla kuvvetli rüzgar eseceği bildirilirken, vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.