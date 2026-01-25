Tammy Abraham için Aston Villa ile yapılan transfer görüşmelerinde takas formülüyle Beşiktaş'a transfer olması gündeme gelen genç savunma oyuncusu Yasin Özcan, kiralık olarak forma giydiği Belçika ekibi Anderlecht'ta ilk kez 11'de şans buldu.

YASİN ÖZCAN DENDER MAÇINA 11'DE BAŞLADI

Aston Villa'nın 7 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan transfer ettikten sonra Anderlecht'e kiralık olarak gönderdiği Yasin Özcan bugün Dender ile golsüz berabere sona eren karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

SAKATLIK NEDENİYLE OYUNDAN ÇIKTI

Ancak genç oyuncu 62. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Yasin Özcan'ın sakatlığının ciddi olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı ama ilk izlenimler tedbir amaçlı oyundan alındığı yönünde.