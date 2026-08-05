Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında, saat 21.00’de Avusturya ekibi Sturm Graz’ı ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi UEFA’ya bildirilen kadro da son şeklini aldı. Bartuğ Elmaz yerine Fransız orta saha N’Golo Kante kadroya dahil oldu.

Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği kadroda şu oyuncular yer alıyor:



"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N’Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif."