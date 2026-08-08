Yeniçağ Gazetesi
09 Ağustos 2026 Pazar
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Yargıtay'dan ter kokan erkek kararı: Boşanma davasında Yargıtay tazminatı 9 katına çıkarttı

Yargıtay'dan ter kokan erkek kararı: Boşanma davasında Yargıtay tazminatı 9 katına çıkarttı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kişisel temizliğe dikkat etmeyen ve ter kokan kocayı boşanma davasında tam kusurlu bularak yüklü miktarda tazminat ödenmesini öngören kararı onadı. Yargıtay içtihat kararı, kişisel bakımına özen göstermeyen eşin tam kusurlu sayılacağını kesinleştirdi.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yargıtay'dan ter kokan erkek kararı: Boşanma davasında Yargıtay tazminatı 9 katına çıkarttı - Resim: 1

Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açan B.D., eşi S.D.’nin kendisine yönelik sürekli psikolojik ve sözel baskı uyguladığını ifade etti.

1 10
Yargıtay'dan ter kokan erkek kararı: Boşanma davasında Yargıtay tazminatı 9 katına çıkarttı - Resim: 2

Davacı kadın; evlilik konutunun yedek anahtarının eşinin ailesinde bulunduğunu, ailesinin izinsiz bir şekilde eve gelerek tadilat yaptırdığını ve kocasının tamamen ailesinin yönlendirmesiyle hareket ettiğini bildirdi.

2 10
Yargıtay'dan ter kokan erkek kararı: Boşanma davasında Yargıtay tazminatı 9 katına çıkarttı - Resim: 3

Aynı zamanda eşinin duygusal bir bağ kurmadığını, kişisel bakım ve temizliğini ihmal ettiğini, düzenli duş almayarak ter koktuğunu ve evlilik yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtti.

3 10
Yargıtay'dan ter kokan erkek kararı: Boşanma davasında Yargıtay tazminatı 9 katına çıkarttı - Resim: 4

B.D., boşanmanın yanı sıra müşterek çocuğun velayetini, aylık 3 bin TL iştirak nafakasını ve toplamda 400 bin TL tutarında maddi ve manevi tazminat ödenmesini istedi.

4 10
Yargıtay'dan ter kokan erkek kararı: Boşanma davasında Yargıtay tazminatı 9 katına çıkarttı - Resim: 5

Davalı koca S.D. ise mahkemedeki savunmasında iddiaların gerçeği yansıtmadığını, yaşanan durumların her ailede görülebilecek sıradan olaylar olduğunu ve eşini sevdiğini beyan ederek davanın reddedilmesini talep etti.

5 10
Yargıtay'dan ter kokan erkek kararı: Boşanma davasında Yargıtay tazminatı 9 katına çıkarttı - Resim: 6

Dosyayı inceleyen Aile Mahkemesi; erkeğin kişisel bakımı ile temizliğini aksattığı, eşiyle iletişim kurmaktan kaçındığı, ev anahtarını anne ve babasına verdiği ve yaşanan son kavgada eşini evden kovduğu gerekçesiyle kocayı tam kusurlu kabul etti.

6 10
Yargıtay'dan ter kokan erkek kararı: Boşanma davasında Yargıtay tazminatı 9 katına çıkarttı - Resim: 7

Mahkeme, çiftin boşanmasına, çocuk için aylık 3 bin TL iştirak nafakasına ve kadın lehine toplam 40 bin TL maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

7 10
Yargıtay'dan ter kokan erkek kararı: Boşanma davasında Yargıtay tazminatı 9 katına çıkarttı - Resim: 8

Kararın istinaf aşamasından geçmesinin ardından dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi; erkeğin tüm ikazlara karşın kişisel temizliğini yapmadığını ve sürekli ter koktuğunu vurgulayarak, kadın lehine belirlenen tazminat miktarının yetersiz olduğuna kanaat getirip kararı bozdu.

8 10
Yargıtay'dan ter kokan erkek kararı: Boşanma davasında Yargıtay tazminatı 9 katına çıkarttı - Resim: 9

Yeniden görülen davada Aile Mahkemesi, kadına 180 bin TL maddi ve 180 bin TL manevi olmak üzere toplam 360 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

9 10
Yargıtay'dan ter kokan erkek kararı: Boşanma davasında Yargıtay tazminatı 9 katına çıkarttı - Resim: 10

Yeniden yapılan temyiz incelemesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, delillerin değerlendirilmesinde bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle kararı kesin olarak onadı.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro