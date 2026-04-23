Yapay zeka oraya da sızdı: Saniyeler içinde sonuç veren öldürme ağları oluşuyor

Teknolojik ilerlemeler ve küresel belirsizlikler, istihbarat üretimini geri bildirime dayalı, dinamik ve çok daha karmaşık bir yapıya taşıyor. Eski İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Koordinatörü Profesör David Omand, modern istihbaratın temel amacını; "karar vericilerin bilgisizliğini azaltarak stratejik hamlelerin kalitesini artırmak" olarak tanımlıyor. Omand’a göre bu süreç artık sadece askeri liderleri değil, merkez bankası başkanlarından halk sağlığı yetkililerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.