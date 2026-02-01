2025 yılı Türkiye için sancılı geçti. Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun gün geçtikçe artması vatandaşların alım gücünü düşürürken, siyasi ve gazetecilere yapılan tutuklamalar ise erken seçim çağrılarını beraberinde getirdi.

TBMM’de bulunan milletvekillerinin 2025 yılı için yaptığı soru önergeleri, kanun teklifleri, meclis araştırma önergeleri ve diğer faaliyetleri göz önüne alarak, geçtiğimiz senenin en başarılı milletvekillerini sizler için sıraladık.

Listede CHP’den 8 vekil yer alırken, 1 DEM Partili, 5 İYİ Partili ve 1 MHP’li yer aldı. AKP ve diğer partilerden ise hiçbir vekil ilk 10’a giremedi.

CHP'DEN 8 VEKİL LİSTEDE

İşte 2025 yılının en başarılı 10 milletvekili:

1-)Hakan Şeref Olgun - İYİ Parti (Afyonkarahisar) - 1.587 yazılı soru önergesi

2-) Mahmut Tanal - CHP (Şanlıurfa) - 1.074 - 54 kanun teklifi, 41 meclis araştırma önergesi, 153 komisyon konuşması, 89 genel kurul konuşması

3-) Selçuk Türkoğlu - İYİ Parti (Bursa) - 294 yazılı soru önergesi (28. Dönem toplamı, Bursa yerel sorunları ve ulusal meselelere odaklanan sorgulamalarla rekor kırdı)

4-) İbrahim Akın - DEM (İzmir) - 244 - Bölgesel sorunlara odaklanan denetim faaliyetleri

5-) Veli Ağbaba - CHP (Malatya) - 233 - 5 kanun teklifi, 30+ genel kurul konuşması, 12 meclis araştırma önergesi

6-) Baki Ersoy - MHP (Kayseri) - 174 - Yerel ve ulusal meselelerde yoğun sorgulama

7-) Lütfü Türkkan - İYİ Parti (Kocaeli) - 118 yazılı soru önergesi (2025 yılı boyunca yerel ve ulusal denetim faaliyetlerinde aktif rol aldı)

8-) Sevda Erdan Kılıç - CHP (İzmir) - 116 - Kadın hakları ve sosyal politikalar odaklı öneriler

9-) Murat Bakan - CHP (İzmir) - 88 - 7 kanun teklifi, 37 meclis araştırma önergesi imzaladı; denetim karnesi sorgusuyla öne çıktı

10-) Tuncay Özkan - CHP (İzmir) - 35 - Medya ve iletişim politikalarına yönelik sorgulamalar

11-) Mustafa Sarıgül - CHP (Erzincan) - 26 - 9 kanun teklifi, yerel sorunlara odaklanan 110 basın toplantısı

12-) Mahir Polat - CHP (İzmir) - 11 - Kültür ve turizm alanındaki denetim çalışmaları

13-) Ali Mahir Başarır - CHP (Mersin) - Gençlerin beğendiği isimler arasında; küresel raporlar ve terör konularında önerge verdi

14-) Hüsmen Kırkpınar - İYİ (İzmir) - 43 - Yerel İzmir sorunları ve ekonomi üzerine odak, 2 kanun teklifi, 125 meclis araştırma önergesi imzası

15-) Turhan Çömez - İYİ Parti (Balıkesir) - (Savunma ve güvenlik konularında soru önergeleriyle öne çıktı, genel kurul konuşmalarıyla desteklendi)

Öte yandan CHP'li vekiller, toplam 12 bin 128 önergeyle partiler arası liderliği elinde tuttu. 2025'te öne çıkan isimler, insan hakları ihlalleri, ekonomi ve yerel sorunlar gibi başlıkları gündeme taşıyarak seçmen beklentilerini karşılamaya çalıştı. 2026 yasama yılı, bu performansların devamı için kritik bir dönem olacak.