Süper Lig’in dev takımlarından Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Bir süredir N’Golo Kante ile ilgilenen Fenerbahçe için önemli bir gelişme yaşandı.
Kante gemileri yaktı, tek isteği var: O da Fenerbahçe...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe devre arasında Kante ismini bitirmek için yoğun uğraş veriyor. Fransız yıldız, sarı-lacivertli ekibe gelmek adına takımının maç kadrosunda yer almadı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Kante, Fenerbahçe'ye Transfer Olacak Mı?
34 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Fenerbahçe’ye gelmeye niyetini iyice ciddileştirdi. Transfer 3 gün içinde gerçekleşebilir.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, N’Golo Kante, kendi isteğiyle Al Ittihad–Najme maç kadrosundan çıkarıldı. Oyuncunun herhangi bir sakatlığı bulunmuyor.
Kante, Fenerbahçe’ye transfer olmak istediğini bir kez daha kulübüne iletti ve transfer teklifinin kabul edilmesini talep etti.
Kante Fenerbahçe'ye Gelmek İstiyor
Fenerbahçe, transferi bir an önce bitirmek için hızla hareket ediyor. Suudi Arabistan ekibinin oyuncuyu göndermek istememesine rağmen Kante, Fenerbahçe’ye transfer için fazlasıyla istekli.
Kariyerinde birçok kupa ve başarı kazanan Kante, bu sezon Al Ittihad formasıyla 26 maça çıktı, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin Devre Arası Transferleri
Mert Günok
Anthony Musaba
Matteo Guendouzi
Sidiki Cherif