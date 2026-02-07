Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, ‘Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut’ projesi kapsamında kentte inşa edilecek bin 805 konutun kura çekimi Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başlayan programa Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yalova TOKİ kura çekilişi tamamlandı. TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Yalova’da inşa edilecek bin 805 konut için hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişiyle belirlendi. On binlerce vatandaşın heyecanla takip ettiği çekiliş, TOKİ’nin resmî YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlandı.

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ait isim listeleri TOKİ’nin resmî kanalları aracılığıyla erişime açıldı. Yalova merkez ve Kurtköy projelerini kapsayan kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından dijital ortama aktarıldı.

Hak sahibi olup olmadığını öğrenmek isteyen başvuru sahipleri, TOKİ’nin resmî internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabiliyor. Yalova TOKİ kura sonuçları, asil ve yedek listeler halinde paylaşıldı.