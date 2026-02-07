Yeniçağ Gazetesi
Fenerbahçe'de forvet transferi yetişmedi: İşte Tedesco'nun planı

Fenerbahçe'de forvet transferi yetişmedi: İşte Tedesco'nun planı

Türkiye'de profesyonel liglerde transfer dönemi sona erdi. Fenerbahçe, son günlerde forvet transferini yetiştiremedi. İşte Tedesco'nun planı.

İbrahim Doğanoğlu
Süper Lig'de büyük bir heyecana sahne olan kış transfer dönemi sona erdi...

Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu Kante, Matteo Guendouzi, Musaba, Sidiki ve Mert Günok'la güçlendirse de takımın forvetleri Duran ve En-Nesyri takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe Transferi Yapamadı

Sarı-lacivertli ekip, transfer döneminin son günlerinde forvet temaslarını sıklaştırsa da istediği sonucu alamadı.

Darwin Nunez ve Yuri Alberto isimlerini getirmeye çalışan Fenerbahçe istediği sonucu alamadı. Takımda forvet orjinli tek isim de yeni transfer Sidiki oldu.

Tedesco'nun Planı

Tedesco'nun da bu minvalde forvet planı belli oldu.

İtalyan teknik adam, forvet hattında " Talisca - Kerem - Sidiki " üçlüsünü değerlendirme kararı aldı.

Tedesco, özellikle Anderson Talisca'yı 1. forvet olarak düşünüyor.

Sarı-lacivertli ekip, üç kulvarda da yoluna devam ediyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon namağlup...

Kerem'in de özellikle A Milli Takım'da forvet oynaması da Tedesco'nun elini güçlendiriyor. Nene ve Musaba isimlerinin kanatta oynaması milli futbolcuyu forvete atabilir.

