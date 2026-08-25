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Ailenin amiral gemisi konumundaki Xring O3, AnTuTu testlerinde ulaştığı 5,22 milyon puanla mobil işlemci sektöründe bir ilke imza atarak 5 milyon sınırını geçen ilk işlemci oldu. TSMC'nin 3nm üretim mimarisiyle geliştirilen çip, selefine kıyasla CPU tarafında %60, GPU tarafında ise %85'e varan bir performans artışı sunuyor. 459 günlük bir geliştirme sürecinin ardından ortaya çıkan Xring O3; eylül ayında tanıtılması planlanan Xiaomi 18 Fold ve Pad 9 Pro Max modellerine güç verecek.

XRING O3 ÖNE ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mimari / Çirdek: 3 nm üretim süreci, 10 çekirdekli CPU

Grafik Birimi: 16 çekirdekli G2-Ultra NX GPU

Bellek Teknolojisi: İlk LPDDR6 bellek desteği (113,8 GB/sn bant genişliği)

Yapay Zeka & Yapı: 200 TOPS Tensor performansı, 3,13 TFLOPS Vektör performansı ve NPU gücünde %45 artış

YAPAY ZEKA VE AKILLI SÜRÜŞ İÇİN ÖZEL ÇİPLER

Lansmanda tanıtılan diğer iki model ise özel iş yüklerine odaklanıyor:

Xring O100: 6 nm süreciyle üretilen ve dikey katmanlı yapay zeka mimarisi sunan çip, 1,22 Tb/sn bant genişliğiyle cihaz üzeri (on-device) yapay zeka işlemlerinde bellek darboğazlarını ortadan kaldırıyor.

Xring D100: Akıllı sürüş sistemleri için tasarlanan yerli 3 nm çip, 20 çekirdekli CPU ve 16 çekirdekli NPU birimine sahip. 160 GB birleşik bellek desteği sunan işlemci, 200 milyar parametreli AI modellerini yerel olarak çalıştırabiliyor.