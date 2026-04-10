WhatsApp ve çatı şirketi Meta, ABD’de açılan yeni bir toplu dava ile ciddi gizlilik suçlamalarının odağına yerleşti. Kaliforniya federal mahkemesinde görülen davada, platformun kullanıcılarına sunduğu gizlilik vaadini ihlal ettiği ve özel mesajları izinsiz şekilde üçüncü taraflarla paylaştığı öne sürülüyor.
WhatsApp’a dava şoku: En çok güvendikleri özellikle ilgili çok konuşulacak iddia
Dünyada en çok kullanılan çevrimiçi mesajlaşma platformu hakkında açılan davada ciddi suçlamalar yer alıyor. Davada uygulamanın en çok güvendiği özellik olan “Uçtan uca şifrelemenin” işe yaramadığı iddia ediliyor.
Dava dosyasında Meta çalışanlarının ve üçüncü taraf iş ortaklarının kullanıcı verilerini okuyabildiği, saklayabildiği ve analiz edebildiği öne sürülüyor.
Dava dosyasında en dikkat çekici nokta WhatsApp’ın uzun süredir vurguladığı “uçtan uca şifreleme” sistemine rağmen kullanıcı mesajlarının şirket içinde erişilebilir olduğu iddiası oldu. Davacılar, platformun güvenli ve özel iletişim sunduğu yönünde pazarlanmasına rağmen gerçekte bunun geçerli olmadığını savunuyor.
Dosyada yer alan ifadelere göre şirket içinden bazı muhbirler federal yetkililere Meta çalışanları ile üçüncü taraf yüklenicilerin WhatsApp mesajlarının içeriğine geniş çaplı erişim sağladığını bildirdi. Bu mesajların normal şartlarda şifrelenmiş olması ve kimse tarafından görüntülenememesi gerektiği vurgulanıyor.
Davacılar, WhatsApp’ın kullanıcılarına mesajlarının gizli olduğunu garanti ettiğini ancak buna rağmen içeriklerin izinsiz şekilde “ele geçirilmesi, okunması, depolanması ve görüntülenmesinin” ciddi bir gizlilik ihlali oluşturduğunu ifade ediyor.
Dava dilekçesinde ayrıca WhatsApp ve Meta’nın bu tür veri işlemleri için kullanıcılardan açık bir onay almadığı öne sürülüyor. Platformun hem pazarlama materyallerinde hem de uygulama içi mesajlarında “WhatsApp bile mesajlarınızı göremez” ifadesini kullandığına dikkat çekilirken, bunun gerçeği yansıtmadığı iddia ediliyor.
Davacılar, şirketlerin kullanıcı mesajlarının içeriklerinin çalışanlar, taşeronlar ve üçüncü taraflar tarafından erişilmesine izin vererek gizlilik yasalarını ihlal ettiğini savunuyor.
WhatsApp ise bu iddialara yanıt olarak şu açıklamayı yaptı: "Bu davadaki iddialar kategorik olarak yanlış ve absürttür. WhatsApp, on yıldır Signal protokolü kullanılarak uçtan uca şifrelenmiş durumda, bu nedenle mesajlarınız yalnızca gönderen ve alıcı dışında kimse tarafından okunamaz."
DAVANIN KAPSAMI BÜYÜYEBİLİR
Davacılar, 5 Nisan 2016’dan günümüze kadar WhatsApp üzerinden mesaj gönderip alan tüm ABD kullanıcılarını kapsayan geniş bir dava grubu oluşturmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra Kaliforniya ve Pennsylvania eyaletleri için alt gruplar da talep ediliyor.
Dava kapsamında davacılar, jüri yargılaması talep ederken, mahkemeden ihlallerin resmen tespit edilmesini, uygulamaların durdurulmasını ve etkilenen kullanıcılar için tazminat ödenmesini istiyor. Talep edilen tazminat kalemleri arasında maddi, cezai ve örnek teşkil edecek zararlar da bulunuyor.