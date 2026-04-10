Küresel ekonominin gözü kulağı bugün ABD’den gelecek veriye kilitlenmişti. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, Mart 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

Bölgesel çatışmaların ve enerji krizinin gölgesinde açıklanan veriler, savaşın küresel tedarik zincirleri ve enerji fiyatları üzerindeki yakıcı etkisi enflasyon verilerine yansıdı.

ABD’de Mart ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0,9 artış kaydederken, yıllık enflasyon yüzde 3,3 seviyesine geldi.

Şubat ayında yıllık enflasyonun %2,4 olduğu hatırlandığında, sadece bir ayda yaşanan bu sert sıçrama, savaş sürecindeki fiyatlamanın etkisi olduğu belirtiliyor.

Önceki ay ise enflasyon yüzde 0,3 artış göstermişti.