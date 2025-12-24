Gençlerbirliği'nden yönetim değişikliği sonrası istifa eden Volkan Demirel, Erol Bulut ile yollarını ayıran Antalyaspor ile Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Ajansspor'un haberine göre, Antalyaspor, transfer tahtasını kaldırır kaldırmaz Volkan Demirel'i takımın başına geçirecek. 44 yaşındaki teknik adamın görevi kabul etmesinin tek şartı olarak transfer engelinin ortadan kaldırılmasını talep ettiği belirtildi.

FIFA dosyaları nedeniyle transfer yasağı alan Antalyaspor'un bu doğrultuda sorunun çözülmesi için yoğun çaba gösterdiği ve hafta içinde borçların ödenmesine yönelik gerekli adımların atılmasıyla Volkan Demirel'i resmi olarak açıklamaya hazırlandığı kaydedildi.

Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Volkan Demirel başkent ekibinin başında çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet almıştı.