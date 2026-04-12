Film serisinde Voldemort’a hayat veren Ralph Fiennes, role geri dönme ihtimaline kapıyı tamamen kapattığını açıkladı ve bu defterin kendisi için artık kapandığını ifade etti.

Kısa süre önce katıldığı The Claudia Winkleman Show’da konuşan Fiennes, geçmişte kendisine yöneltilen “geri döner misiniz?” sorusuna olumlu yanıt verdiğini ancak o günden bu yana herhangi bir gelişme yaşanmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, “Sanırım artık olmayacak, o dönem geride kaldı,” diyerek projeye dönüş ihtimalini sonlandırdı.

Yeni dizide Voldemort’un kim olacağına dair spekülasyonlar sürerken Fiennes dikkat çekici bir öneride bulundu. Oscar ödüllü oyuncu, “Bir yerde Tilda Swinton’ın adı geçti. Bence harika bir seçim olur,” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cillian Murphy de daha önce Voldemort için adı geçen oyuncular arasındaydı. Ancak Murphy, bu iddiaları net bir şekilde reddederek konu hakkında hiçbir bilgisi olmadığını ve Fiennes’in performansının çok özel olduğunu belirtti.

Swinton’ın adı aslında daha önce de gündeme gelmiş, hatta bazı stüdyo içi değerlendirmelerde Cillian Murphy ile birlikte düşünüldüğü iddia edilmişti. Oyuncunun özellikle androjen ve sıra dışı karakterleri canlandırmadaki başarısı, Voldemort gibi insanüstü ve cinsiyetsiz bir kötü için güçlü bir aday olarak görülmesine neden oluyor.

Dizinin ilk sezonunda Voldemort’un büyük ölçüde fiziksel olarak görünmeyebileceği, yalnızca Profesör Quirrell üzerinden kısmen yer alabileceği de konuşuluyor. HBO yöneticisi Casey Bloys ise cast sürecinin devam ettiğini ve kesin kadronun Noel öncesinde açıklanmasının planlandığını belirtti.

Ayrıca dizide film serisinden tanıdık bir isim de geri dönüyor: Warwick Davis, Profesör Flitwick rolünü yeniden canlandıracak.

Son olarak Fiennes ile Swinton’ın daha önce Luca Guadagnino imzalı A Bigger Splash filminde birlikte rol aldığı da hatırlatılıyor.