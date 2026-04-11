Eroğlu, “Etik değerleri olmayan bir mesleğin geleceği sağlıklı olmaz” ifadelerini kullandı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) koordinasyonunda Aydın Veteriner Hekimleri Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 11 oda başkanı bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, veteriner hekimliğin yalnızca hayvan sağlığıyla sınırlı olmadığı; aynı zamanda halk sağlığı, çevre sağlığı ve gıda güvenliği gibi kritik alanları da kapsadığı vurgulandı. Katılımcılar, mesleğin güncel sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ali Eroğlu, sahadaki sorunları daha ayrıntılı değerlendirebilmek amacıyla bölgesel istişare toplantılarının 7 farklı bölgede sürdürüleceğini belirtti. Daha önce Niğde ve Trakya’da toplantılar yapıldığını hatırlatan Eroğlu, Aydın’daki buluşmada hem kamu hem özel sektörde çalışan veterinerlerin sorunlarının ele alındığını, ayrıca emekli meslektaşların durumlarının da değerlendirildiğini ifade etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sonuçların Ankara’da tüm oda başkanlarının katılımıyla nihai bir toplantıda ele alınacağı kaydedildi.

Konuşmasında 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanun’un 41. maddesine de değinen Eroğlu, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemenin yeniden hazırlanarak Tarım Komisyonu’ndan geçmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Bu düzenlemenin mesleğin etik yapısı ve disiplin mekanizması açısından önemli olduğunu belirten Eroğlu, “Etik temeli olmayan bir mesleğin sürdürülebilirliği mümkün değildir” dedi.

Veteriner hekimlerin hem insan, hem hayvan hem de çevre sağlığı için görev yaptığını hatırlatan Eroğlu, özellikle özlük hakları ve kamu istihdamı konusunda beklentilerinin sürdüğünü dile getirdi. Sokak hayvanları başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalıştıklarını belirten Eroğlu, sorunların çözümü için bakanlıklarla diyalog halinde olduklarını ifade etti.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hakan Kaya da toplantının meslek açısından büyük önem taşıdığını belirterek, veteriner hekimliğin çok yönlü yapısıyla hem hayvan hem insan hem de çevre sağlığının korunmasında kritik rol üstlendiğini söyledi. Kaya, toplantının meslektaşların hakları ve ülke hayvancılığının gelişimi açısından verimli geçmesini temenni etti.