Çekya merkezli otomobil markası Skoda'nın Türkiye distribütörlüğünü yapan Yüce Auto'nun sahibi Ahmet Yüce, kamuoyunda çalışanlarına yıl sonunda dağıttığı ikramiyeler ile tanınıyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre Ahmet Yüce, "Ömür boyu ikramiye ödeme" sözünü bu yıl da tuttu.

Skoda Türkiye bünyesinde yer alan tüm çalışanlara ikramiye ödemesi yapıldığı öğrenilirken, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu kez kaç maaş tutarında ikramiye ödemesi yapıldığı ise bilinmiyor.

GİZLİ TUTACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl 29 maaş ikramiye dağıtan Yüce, yaptığı bir açıklamada ödediği ikramiyeler ile gündem olmak istemediğini belirtmiş ve bundan sonra vereceği ikramiye tutarlarını gizli tutacağını açıklamıştı.

Yakaladıkları başarıyı çalışanlarıyla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Yüce, "Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.