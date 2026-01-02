Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özelinde rekor bağış: Ödüllerini çocuklara bağışladılar

Dostlarla, aileyle, eş ve çocuklarıyla keyifli, güzel geçirecekleri bir yıl; başka bir sürü şeyi tedavi edecektir. Ve hatta mesele para pulsa, böyle bir ruh halindeyse o da gelir. O yüzden mümkün olduğu kadar, içinizi ferah tutun. Sevdiklerinizle güzel vakit geçirin."