02 Ocak 2026 Cuma
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özelinde rekor bağış: Ödüllerini çocuklara bağışladılar

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özelinde rekor bağış: Ödüllerini çocuklara bağışladılar

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel bölümünde adeta yıldızlar geçidine dönüşmüştü. Yılbaşı özel bölümünde yarışan Seda Sayan, Özcan Deniz, Semicenk ve Ali Congun toplam 1.5 milyon lira ödül kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özelinde rekor bağış: Ödüllerini çocuklara bağışladılar - Resim: 1

Kim Milyoner Olmak İster’in Yılbaşı özel bölümüne Seda Sayan, Semicenk, Özcan Deniz ve Ali Congun gibi birbirinden ünlü isimler katıldı. Yarışmacılar dolu dolu geçen programda kazandıkları miktarları çocuklar için bağışlayacaklarını söylediler.

Türkiye, yeni yıla ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlarla buluşan Kim Milyoner Olmak İster ile girdi.

YILDIZLAR GEÇİDİNE SAHNE OLDU

Programa Seda Sayan, Özcan Deniz, Semicenk ve Ali Congun gibi birbirinden ünlü isimler yarıştı.

1 MİLYONDA ÇEKİLME KARARI ALDILAR

Ali Congun 300 bin TL değerindeki 10'uncu soruda çekilme hakkını kullanarak 200 bin TL ile uğurlandı.

Seda Sayan 500 bin TL'lik sorudan çekilerek yarışmadan 300 bin TL'lik ödülle ayrıldı.

Özcan Deniz ve Semicenk de 1 milyon TL'lik soruda çekilme haklarını kullanarak 500 bin TL ile yarışmadan ayrıldılar.

PARA ÖDÜLÜ ÇOCUKLARA BAĞIŞLANACAK

Yılbaşı gecesinde sanatçıların kazandıkları1.5 milyon para ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyacı için karşılanacağı öğrenildi.

YENİ YIL MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

2025 yılı boyunca ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklarla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile uzun süredir görüşmüyor.

Deniz, yeni yıl mesajı dikkat çekti.

İşte Deniz'in yeni yıl mesajı:

"Artık insanları anladığım kadarıyla, problemlerden arındıramıyoruz. İnsanların düşmüş motivasyonlarını yeniden toplamalarını, kaybettikleri güçsüzlüklerini yeniden elde etmelerini ve ailenin kıymetini, değerini içlerinde biraz daha yüceltmelerini diliyorum.

Dostlarla, aileyle, eş ve çocuklarıyla keyifli, güzel geçirecekleri bir yıl; başka bir sürü şeyi tedavi edecektir. Ve hatta mesele para pulsa, böyle bir ruh halindeyse o da gelir. O yüzden mümkün olduğu kadar, içinizi ferah tutun. Sevdiklerinizle güzel vakit geçirin."

Kaynak: Haber Merkezi
