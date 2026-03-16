Van’da göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kent genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından 8-15 Mart tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.