

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Valisi Murat Duru, TARSİM Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, tarımın stratejik bir alan hâline geldiğini vurgulayarak, doğal afetlerin arttığı günümüzde sigortanın çiftçiler için artık bir seçenek değil zorunluluk olduğunu söyledi.

Aksaray’da tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmak ve çiftçilerin doğal afetlere karşı korunmasını sağlamak amacıyla düzenlenen TARSİM Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı, Aksaray Valisi Murat Duru’nun katılımıyla gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Aksaray Ziraat Odası Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, üreticilerden yoğun ilgi gördü.

“AKSARAY TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TARIM ŞEHİRLERİNDEN BİRİ”

Toplantıda konuşan Vali Murat Duru, Aksaray’ın tarımsal potansiyeline dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Aksaray; yirmi bin çiftçisi ve buğday, arpa, yonca, patates, ayçiçeği gibi ürettiği birçok ürünle Türkiye’nin önemli tarım şehirlerinden biridir.”

Vali Duru, üretim çeşitliliği ve tarımda istihdam edilen nüfus açısından Aksaray’ın ülke tarımında stratejik bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

“Pandemi Tarımın Stratejik Gücünü Gösterdi”

Pandemi sürecinin tarımın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Duru, gıda arz güvenliğinin devlet politikalarının merkezine yerleştiğini ifade etti.

“Pandemiyle birlikte tarım, stratejik bir üretim alanı hâline gelmiştir. Bu nedenle devletimiz, her alanda çiftçilerimizi desteklemektedir.”

“Afetler Arttı, Risk Büyüdü”

Son yıllarda yaşanan sel, dolu, don ve kuraklık gibi doğal afetlerin tarımsal üretimi ciddi şekilde etkilediğine dikkat çeken Vali Duru, çiftçilerin emeklerinin korunmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

SİGORTASIZ ÜRETİM BÜYÜK RİSK

Vali Duru, tarım sigortalarının önemine vurgu yaparak şu net mesajı verdi:

“Tabii afetlerin sıkça yaşandığı günümüzde sigorta işlemleri de bir tercih değil, zorunluluk hâline gelmiştir.”

TARSİM BİLGİLENDİRMESİ ÜRETİCİ İÇİN YOL HARİTASI

Toplantıda, TARSİM kapsamında sunulan sigorta türleri, devlet prim destekleri ve başvuru süreçleri hakkında üreticilere detaylı bilgilendirme yapıldı.

TARSİM Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı’nın ardından, Aksaray’daki çiftçilerin tarımsal sigorta sistemine ilgisinin artması ve üretimde karşılaşılabilecek risklere karşı daha bilinçli adımlar atılması bekleniyor. Yetkililer, tarımda sürdürülebilirliğin ancak planlı üretim ve sigorta bilinciyle mümkün olabileceğine dikkat çekiyor.