Hayatın bitmek bilmeyen koşturmacası ve modern yaşamın getirdiği yoğun tempo içinde, kendinize en son ne zaman gerçekten "Nasılsın?" diye sordunuz? Günlük rutinlerin arasında kaybolurken çoğunlukla ertelediğimiz bu soru, aslında içsel dengemizi bulmanın ilk adımı.

Modern dünyanın beraberinde getirdiği kronik kaygılar, ikili ilişkilerde bir türlü göremediğimiz kör noktalar ve zihnimizin derinliklerinde hiç susmayan o acımasız, eleştirel ses… Artık tüm bunları masaya yatırma, cesaretle konuşma, anlama ve en önemlisi şifalandırma vakti geldi.

Yeniçağ, okurlarını ruhsal bir yolculuğa çıkaracak çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Hayatın ve insan psikolojisinin labirentlerini iyi bilen, pratik çözüm önerileriyle farkındalık yaratan ve iyi hissettiren kalemiyle tanınan Uzman Psikolog ve Yazar Merve Saraçoğlu, deneyimlerini ve derinlikli bakış açısını paylaşmak üzere ailemize katıldı.

Ruhunuza dokunacak, zihninizi hafifletecek ve hayat kalitenizi artıracak ipuçlarıyla Merve Saraçoğlu, her pazar Yeniçağ'daki köşesinde sizleri bekliyor. Kendinize bir iyilik yapın ve bu pazar yerinizi ayırtın.

MERVE SARAÇOĞLU KİMDİR?

Uzman Psikolog ve Yazar Merve Saraçoğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamıştır. Akademik ve klinik vizyonunu uluslararası alana taşıyarak Bristol Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Programı’nı bitirmiştir.

Eğitim hayatı boyunca ve sonrasında köklü terapi ekollerinden uzmanlıklar kazanan Saraçoğlu; Bilişsel ve Davranışçı Terapi (BDT), Pozitif Psikoterapi Enstitüsü onaylı Pozitif Psikoterapi ve Pozitif Aile Terapisi ile Avrupa Psikodrama Organizasyonu onaylı psikodrama eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uzman psikoterapist unvanını almıştır. Lisansüstü ve doktora süreçlerinde özellikle "davranış bozukluklarında gevşeme teknikleri" üzerine yoğunlaşmış, bu alanda derinlikli eğitimler ve süpervizyonlar almıştır.

Kariyeri boyunca birçok saygın danışmanlık merkezinde psikoterapist olarak görev yapan Merve Saraçoğlu, çalışmalarını halen yetişkinlere yönelik bireysel danışmanlık alanında sürdürmektedir. Seanslarında Bilişsel-Davranışçı Terapi, Pozitif Psikoterapi, Çözüm Odaklı Terapi ve Motivasyonel Görüşme Tekniklerini harmanlayan bütüncül bir yaklaşım benimsemektedir. Klinik çalışmalarının yanı sıra, iş dünyasındaki profesyoneller için geliştirdiği ve büyük ilgi gören ‘’Ofiste Gevşeme’’ programıyla kurumsal şirketlere iletişim ve gevşeme teknikleri eğitimleri vermektedir.

Psikoloji bilimini edebiyatla ve güçlü gözlemleriyle buluşturan yazarın, insan ilişkilerine ve hayata ayna tutan "Erkekler Neden Böyle" ve "Tabi" isimli yayımlanmış iki adet kitabı bulunmaktadır. Bilgi birikimini, edebi kimliğini ve hayatı kolaylaştıran psikolojik farkındalık yazılarını artık her pazar Yeniçağ okurları için köşesine taşıyacaktır.