28 Ocak’ta 5 bin 591 dolar seviyelerinde seyreden ons altın jeopolitik gerilim ve ardından gelen barış rüzgârları çerçevesinde yüzde 28,39 değer kaybı ile 4 bin 4 dolara kadar geriledi. Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ABD Merkez Bankası’nın (FED) enflasyonu dizginlemek adına faiz artırımlarına gideceği beklentisi ve dolar tarafındaki güçlenme ile baskı altında kalıyor.

‘ALTIN 3 BİN 400 DOLARI GÖREBİLİR’

Altın tarafında yaşanan sert düşüş dikkat çekiyor. Haftalık bazda yüzde 4'e yakın değer kaybeden ons altın, çarşamba gününden bu yana Kasım 2025’ten bu yana 4 bin doların altını test ediyor. Altın tarafındaki belirsizlik sonrası OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong’tan yeni değerlendirmeler geldi. Wong, ocak ayındaki tarihi zirveden bu yana süren düzeltmenin uzun vadede 3 bin 400 dolara kadar uzanabileceğini tahmin etti.

FAİZLER CAZİP GELİYOR

ABD'de enflasyon, mayıs ayında son 3 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4'ün üzerine geldi. ABD dolar endeksi, Mayıs 2025'ten bu yana en güçlü seviyesine yakın konuma geldi. Buna karşın diğer para birimlerine sahip olanlar için altını daha pahalı bir yatırım aracı haline getiriyor. Güvenli liman olarak görülse de faizlerin yüksek olduğu durumlarda kazanç getirisi cazibesini yitiriyor.

DİĞER METALLER DE KIPKIRMIZI

CME FedWatch Tool verilerinde ise piyasa oyuncuları Fed'in bu yıl içinde toplamda üç kez faiz artırmasını öngörülüyor. Eylül ayında yapılacak bir faiz artırımına ise şu an için yüzde 64 ihtimal verildi. Bu beklenti altın üzerindeki baskıyı yükseltiyor.

Altın dışında Spot gümüş yüzde 3,2 düşerek 56,01 dolara, platin yüzde 2,4 kayıpla 1.563,20 dolara ve paladyum yüzde 1,6 azalarak 1.165,93 dolara kadar düşüş sergiledi. Tüm değerli metaller haftayı kırmızı alanda bitirdi.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.