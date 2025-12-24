Irak'ın kuzeyinde silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden, evli ve 2 çocuk babası 26 yaşındaki Arı için Solhan Merkez Camisi'nde tören gerçekleştirildi.

Törende, Arı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu ve İlçe Müftüsü Fatih Baz dua etti.

Arı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Yeni Mahalle'deki Bazmana Mezarlığı'nda defnedildi.

Bingöl 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ertan Buğday tarafından baba Asaf Arı'ya oğlunun fotoğrafı ile Türk bayrağı verildi.

Törene, Arı'nın ailesi ve yakınları ile Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, Solhan Kaymakamı Adnan Doğan, Solhan Belediye Başkan Vekili Çetin Kıyıcı, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Başkomiser Hasan Boncuk, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Ataş, MHP İlçe Başkanı Hayati Hocaoğlu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Canlı, kamu kurumları ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

BİNGÖL VALİSİ USTA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bingöl Valiliğinin NSosyal hesabından Vali Ahmet Hamdi Usta'nın başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Usta, mesajında, "13. Komando Tugay Komutanlığı Kuzey Irak Harekat alanında görevli Solhan nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Piyade uzman çavuş Taner Arı'nın vefatından derin bir üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Solhanlı hemşehrilerime, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.