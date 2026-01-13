Final sahneleriyle reyting listelerini ve sosyal medyayı sallayan bölümde Alya, hayatının en zor kararlarından biriyle yüzleşti. Bir yanda oğlu Cihan Deniz, diğer yanda büyük bir aşkla bağlı olduğu Cihan…

Boran ve Sadakat’in, küçük Cihan Deniz’i bir koz gibi kullandığı acımasız plan, yalnızca Alya’yı değil ekran başındaki milyonları da derinden etkiledi. Başarılı yapım, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde kendi sezon rekorunu kırarak büyük bir başarıya imza attı.

ZERRİN BEBEĞİNİN YAŞADIĞINI ÖĞRENDİ

Mardin’in eşsiz atmosferini adeta bir açık hava müzesine dönüştüren dizide, bu kez fırtına Zerrin cephesinde koptu. Demir’in, Zerrin’e öldüğünü sandığı bebeğinin hayatta olduğunu söylemesi, hikâyenin seyrini tamamen değiştirdi.

‘AŞK MI EVLAT MI?’

“Aşk mı, evlat mı?” sorusunun damga vurduğu sahnelerin ardından sosyal medyada Demir’e yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü. “Alboralar’da mutlu aşka yer yok” sözünün bir kez daha doğrulandığı dizide, Kaya ile Zerrin arasındaki ilişkinin geleceği izleyicilerin en çok konuştuğu konular arasına girdi.

KENDİSİYLE YARIŞ İÇİNDE

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Uzak Şehir, yayınlandığı saatlerde neredeyse her iki televizyondan birinde izlenerek güçlü etkisini sürdürdü. Dizinin yeni bölümü ve özeti, tüm izleyici gruplarında ilk iki sıraya yerleşti.

Tüm Kişiler kategorisinde 16,81 izlenme oranı ve 41,63 izlenme payına ulaşan yapım; AB’de 13,94 izlenme oranı, 35,44 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 15,90 izlenme oranı ve 37,39 izlenme payıyla sezonun en yüksek rakamlarını gördü.