Müftüoğlu kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları reddederken uyuşturucu madde kullanmadığını da belirtti.

HEPSİNİ TEK TEK YALANLADI

Selen Görgüzel'in ifadesinde isminin geçmesi sonrası gözaltına alınan Müftüoğlu, ifadesinde, "Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği 'Emel Müftüoğlu, ben tatile gittiğim için Murat'tan casino çipi aldı' şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum. Ben kimseden tanıştırma karşılığında para almadım. Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği 'Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir' şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum. Kimseden fuhuş suçuna aracılık edip para almadım. Telefonum da ayrıntılı incelendiğinde bu durum ortaya çıkacaktır. Tekrardan belirtmek isterim ki ben bu uçağa binmedim." dedi.