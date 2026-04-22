İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde uzun yıllar sanatçı olarak görev yapan Atuner, aynı zamanda birçok dizi ve filmde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının vefat haberini ailesi duyurdu. Ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirtildi.

“Olacak O Kadar” skeçlerinde Levent Kırca ile birlikte kamera karşısına geçerek hafızalara kazınan Atuner, hem oyunculuğu hem de seslendirme çalışmalarıyla tanınıyordu.

“Çocuklar Duymasın”, “Reyting Hamdi”, “En Son Babalar Duyar”, “Ayrılsak da Beraberiz” ve “Çılgın Bediş” gibi sevilen yapımlarda da rol alan sanatçı, Türk televizyon ve sahne sanatlarında iz bırakan isimler arasında yer aldı.