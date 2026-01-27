“Geniş Aile” ile hafızalara kazınan Ali Tutal, “Güneşi Gördüm”, “Mülteci”, “Hemşo”, “Tatlı Kaçıklar” ve “Bereketli Topraklar Üzerinde” gibi pek çok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol almıştı. Sevenlerini endişelendiren haber, sanat dünyasında da büyük üzüntü yarattı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

76 yaşındaki oyuncu, evinde geçirdiği beyin kanamasının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Entübe edilen Tutal’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Usta oyuncunun geçtiğimiz yıl da kalp krizi geçirdiği biliniyor.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI

Film-San Vakfı, sosyal medya üzerinden Ali Tutal için bir geçmiş olsun mesajı paylaştı. Vakfın açıklamasında, “Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.