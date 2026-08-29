Yeniçağ Gazetesi
29 Ağustos 2026 Cumartesi
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Üsküdar’daki villada silah sesleri: Ünlü yazar evinde ölü bulundu: Eski eşi polisi aradı

Üsküdar’daki villada silah sesleri: Ünlü yazar evinde ölü bulundu: Eski eşi polisi aradı

İstanbul Üsküdar'da dört çocuk babası yazar Murat Koparan yaşadığı villada başından vurulmuş halde ölü bulundu. Eski eşi telefonla konuşurken silah sesini duyup polisi aradı. Eve gelen ekipler, Koparan’ın cansız bedenini buldular.

Kaynak: DHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Üsküdar’daki villada silah sesleri: Ünlü yazar evinde ölü bulundu: Eski eşi polisi aradı - Resim: 1

Üsküdar'da yazar Murat Koparan (37), yaşadığı villada başından vurulmuş halde ölü bulundu. İddiaya göre Koparan’la telefonda görüşen eski eşi Elif Feyza Y. (33), silah sesini duymasının ardından polise haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri, Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

1 11
Üsküdar’daki villada silah sesleri: Ünlü yazar evinde ölü bulundu: Eski eşi polisi aradı - Resim: 2

Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

2 11
Üsküdar’daki villada silah sesleri: Ünlü yazar evinde ölü bulundu: Eski eşi polisi aradı - Resim: 3

İddiaya göre, yazar Murat Koparan ile yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y., olaydan yaklaşık 1 saat önce telefonda görüştü. Telefon görüşmesi sırasında, silah sesini duyan Elif Feyza Y. polise haber verdi.

3 11
Üsküdar’daki villada silah sesleri: Ünlü yazar evinde ölü bulundu: Eski eşi polisi aradı - Resim: 4

İhbar üzerine villaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven ile balkonuna ulaşarak içeri girdi. Villanın 3’üncü katındaki banyoda başından vurulmuş halde bulunan Koparan’ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

4 11
Üsküdar’daki villada silah sesleri: Ünlü yazar evinde ölü bulundu: Eski eşi polisi aradı - Resim: 5

Ekiplerin villada yaptığı incelemede ruhsatsız olduğu değerlendirilen tabanca bulundu. Koparan’ın uzun süredir boş olan villada kaldığı öğrenildi.

5 11
Üsküdar’daki villada silah sesleri: Ünlü yazar evinde ölü bulundu: Eski eşi polisi aradı - Resim: 6

Koparan’ın cenazesi Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Koparan’ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 11
Üsküdar’daki villada silah sesleri: Ünlü yazar evinde ölü bulundu: Eski eşi polisi aradı - Resim: 7
7 11
Üsküdar’daki villada silah sesleri: Ünlü yazar evinde ölü bulundu: Eski eşi polisi aradı - Resim: 8

MURAT KOPARAN KİMDİR?

Başaran, kendisini dijital platformlarda din düşünürü, düşünce akımı öncüsü ve kişisel gelişim yazarı olarak tanıtıyor. Yazılarında ve öğretilerinde sıklıkla ledün ilmi (gizli sırlar ilmi), kutsal kitap kehanetleri, Tevrat ve İncil metinlerinin yorumlanması ile küresel "Yeni Dünya Düzeni" konularını ele aldı. Dijital çalışmalarında sıkça Fırat bölgesine ve bu bölgenin teolojik/eskatolojik önemine atıfta bulunan bir yazar olarak biliniyor.' Mesih Nerede? Mesihle Tanış' en popüler dijital kitap çalışmalarından biridir.

8 11
Üsküdar’daki villada silah sesleri: Ünlü yazar evinde ölü bulundu: Eski eşi polisi aradı - Resim: 9

Bu eserinde Mesih inancı, deccal sistemi ve insanlığın manevi kurtuluşu üzerine yoğunlaşmıştır.Kalki Huzurlarınızda: Son Avatar: Doğu felsefesi ile semavi dinlerin kıyamet alametlerini sentezlediği bir diğer dijital eseridir. Lacivert Dergi Yazarlığı: Derginin yazar kadrosunda yer alan Koparan; Batı dünyasındaki Hristiyan Siyonizmi, Evanjelizm, küresel elitlerin jeopolitik çıkarları ve dinler arası teopolitik mücadeleler gibi konularda derinlemesine analizler kaleme almıştır. Ayrıca toplumsal hafızada yer eden önemli isimlere dair biyografik portreler (Bir Halil Kantarcı Portresi) yazmıştır.

9 11
Üsküdar’daki villada silah sesleri: Ünlü yazar evinde ölü bulundu: Eski eşi polisi aradı - Resim: 10
10 11
Üsküdar’daki villada silah sesleri: Ünlü yazar evinde ölü bulundu: Eski eşi polisi aradı - Resim: 11
11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro