Üreticiyi havalara uçuracak hasat başladı: Türkiye’nin dört bir yanına gidecek

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri de saha çalışmaları kapsamında karpuz ekili tarlalarda hastalık ve zararlı kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerle ürünlerin sağlıklı şekilde hasada ulaşması ve üretimin verimli şekilde sürdürülmesi hedeflendi.