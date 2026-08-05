Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yetiştirilen karpuzlarda hasat sezonu başladı. Verimli topraklarda özenle yetiştirilen ürünler için ilk hasat çalışmaları hız kazanırken, bölgede üretilen karpuzların kısa süre içerisinde pazarlara ve market tezgâhlarına ulaşması bekleniyor.
Üreticiyi havalara uçuracak hasat başladı: Türkiye’nin dört bir yanına gidecek
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde karpuz hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy üretim alanlarında incelemelerde bulunurken teknik ekipler tarlalarda hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirdi. Bölgede yetişen karpuzlar kısa süre içinde pazarlarda ve tezgahlarda yerlerini alacak.Kaynak: İHA
Hasat öncesinde Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kılavuzlu Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelerek ekili alanlarda incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında üretim süreci, tarlaların durumu ve hasat hazırlıkları yerinde değerlendirildi.
Mehmet Aksoy, 1989 yılından bu yana Kılavuzlu ve Ferhadanlı mahallelerinde karpuz üretimi yapan üreticiyle görüşerek sezon hakkında bilgi aldı. Üreticinin uzun yıllara dayanan deneyimi ve bu yılki üretim süreci hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri de saha çalışmaları kapsamında karpuz ekili tarlalarda hastalık ve zararlı kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerle ürünlerin sağlıklı şekilde hasada ulaşması ve üretimin verimli şekilde sürdürülmesi hedeflendi.
Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ tarımının gelişmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Aksoy, sahadaki teknik destek ve denetim çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.
Tekirdağ'ın tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan Süleymanpaşa'da hasadın önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor. Üreticiler, sezonun verimli geçmesini umut ederken, kaliteli ürünlerin tüketicilerle buluşması için hazırlıklarını sürdürüyor.
Bereketli Tekirdağ topraklarında yetişen karpuzların hasadının hız kazanmasıyla birlikte ürünlerin kısa süre içinde pazarlara ve tezgâhlara ulaşması bekleniyor. Yeni sezonun hem üreticiye hem de tüketiciye olumlu yansıması öngörülürken, bölge ekonomisine de önemli katkı sağlaması hedefleniyor.