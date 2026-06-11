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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirilirken soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

10 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında ünlülerin de olduğu 23 şüpheliden 10’u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sağlık kontrolü için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci ve Selin Ciğerci’nin buradaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü işlemleri biten şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.