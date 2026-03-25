İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik gerçekleştirilen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gece yarısı operasyon düzenlendi.

Aralarında eski Beşiktaş JK. Başkanı Fikret Orman, eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sunucu Güzide Duran, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, model Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari ile iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel ve Kaan Mellart'ın da bulunduğu 16 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu gece yarısı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 ünlü isim gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu öğrenilen Hande Erçel ve Kaan Mellart hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİNİN ARDINDAN YENİDEN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına alınan 14 kişi, bugün Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Uyuşturucu testlerinin gerçekleşmesi için kendilerinden kan ve saç örneği alınan 14 isim, işlemlerinden sonra tekrar emniyete götürüldü.

SORUŞTURMA DETAYI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma ile ilgili gerçekleştirilen açıklamada, toplumun genel ahlakının, toplum yapısının ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli kişilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ifade edilirken, 14 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığının altı çizildi.