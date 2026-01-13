İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere uyuşturucu operasyonunda 6 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli arasında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın yanı sıra ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu da yer alıyor.

Başsavcılık yaptığı açıklamada şüphelilere yöneltilen suçlamalara yer vererek şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 CBS sayılı soruşturma dosyası kapsamında,



Oktay KAYNARCA

Emel MÜFTÜOĞLU

Neda ŞAHİN

Ali SERT

Rabia KARATAŞ

Selen ÇETİNKAYA



*Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır.



Soruşturma titizlikle devam etmektedir.”