Kaynak: İHA

TV programcısı ve yazar İkbal Gürpınar, bir dizi ziyaret ve söyleşi programı kapsamında Düzce’ye konuk oldu. Düzce Belediyesi iştiraki BeLTUR bünyesinde faaliyet gösteren Kusursuz Kafe ziyaretinde Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, kafe çalışanları ve kalabalık bir kadın davetli topluluğu tarafından karşılanan Gürpınar, burada kentin atmosferine dair samimi açıklamalarda bulundu.

DİL ZENGİNLİĞİ ÜZERİNE KISA SÖYLEŞİ

Kusursuz Kafe’nin bahçe bölümünde gerçekleşen buluşmada hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan İkbal Gürpınar, Türkçenin korunması ve dil zenginliğinin önemi üzerine kısa bir söyleşi gerçekleştirdi. Günlük hayattan örnekler vererek Türk diline sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan ünlü sunucu, hayranlarının sorularını yanıtladı.

"HER SENE BURADA RAFTİNG YAPARIM"

Programının devamında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzceli sinema oyuncusu Nurullah Çelebi ile bir araya gelen Gürpınar, kente olan sevgisini paylaştı. Düzce'nin doğasına vurgu yapan Gürpınar, "Ben her sene burada rafting yaparım. Sizler Düzce'de yaşamaktan dolayı çok şanslısınız" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÖZLÜ'DEN "DÜZCE YEMEKLERİ" KİTABI SUNUMU

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin gastronomi kültürüne yönelik yürüttükleri çalışmaları aktardı. Düzce Yemekleri kitabı ve Mutfak Sanatları Merkezi hakkında bilgi veren Özlü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kitaptaki yemekler anneannelerimizin, halalarımızın, teyzelerimizin mutfaklarında pişen öz yemeklerimizdir. Tüm tarifleri Düzce Mutfak Sanatları Merkezi’mizde pratik olarak hazırlıyor ve sunuyoruz. Lezzetlerin birçoğunu bizzat test ettim. Kentimize kazandırdığımız coğrafi işaretli ürün sayısını 13’e çıkardık, bu sayıyı daha da artıracağız."

3 GÜNLÜK KÜLTÜR VE DOĞA TURU

Düzce’nin insanı, doğası ve kültürüyle eşsiz bir coğrafya olduğunu belirten İkbal Gürpınar, kentte hayata geçirilen projeleri takdirle karşıladığını söyledi. Başkan Özlü ise davetlerini kırmayan Gürpınar’a teşekkür ederek, 3 gün sürecek program kapsamında kentin tarihi, doğal ve turistik değerlerini kendisine tanıtmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. Ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.