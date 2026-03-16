Yeniçağ Gazetesi
16 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Ünlü şarkıcı Günay Naiboğlu'nun ahşap evi kaçak mı? Savcılık 5 yıla kadar hapis istiyor

Ünlü şarkıcı Günay Naiboğlu, Balıkesir’deki arsasına ruhsatsız ahşap ev yaptığı iddiasıyla yargılanıyor. Savcılık 5 yıla kadar hapis isterken, Naiboğlu yapının geçici ve taşınabilir olduğunu, betonarme olmadığını savunuyor.

Haberi Paylaş
Ünlü müzisyen ve şarkıcı Günay Naiboğlu’nun Balıkesir’in Marmara ilçesindeki arsasında ruhsatsız yapı yaptığı belirlendi.

1 17
Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre, Belediye ekiplerinin incelemesinde, tamamen ahşap malzemeden inşa edilen tek katlı evin herhangi bir ruhsat başvurusu olmadan yapıldığı tespit edildi.

2 17
Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı hakkında “imar kirliliğine neden olmak” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep ederek iddianame hazırladı.

3 17
Başsavcılıkça düzenlenen iddianamede, ünlü isim Günay Naiboğlu’nun Marmara ilçesindeki parseline ruhsatsız yapı yaptığı ve bu nedenle “imar kirliliğine neden olmak” suçundan yargılandığı ortaya çıktı.

4 17
21 Mart’ta Marmara Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde, parselde dış kaplaması tamamlanmış, tamamen ahşap tek katlı bir yapının ruhsatsız inşa edildiği saptandı.

5 17
RUHSATA TABİ OLMALI

Bilirkişi raporunda, yapının ahşap kaplamalı olduğu, pencerelerinin monte edildiği ve bütünlüğü açısından ruhsata tabi nitelik taşıdığı vurgulandı.

6 17
İMAR MEVZUATINA AYKIRI

İddianamede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nden gelen yazılar doğrultusunda parselin koruma alanında olmadığı, ancak belediyeden ruhsat alınmaksızın yapılan inşaatın imar mevzuatına aykırılık oluşturduğu belirtildi.

7 17
Savcılık, ünlü şarkıcının suç işlediğini savunarak cezalandırılmasını istedi.

8 17
Hazırlanan iddianameyle Günay Naiboğlu’nun 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

9 17
‘BETONARME İNŞA ETMEDİM’

Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde Temmuz 2025’te görülen duruşmayla devam etti.

10 17
Duruşmaya katılan Günay Naiboğlu, 2024 Mart’ta arsasına yalnızca tamamen ahşaptan oluşan, geçici amaçlı bir yapı yerleştirdiğini, bunun klasik anlamda bina sayılamayacağını ve sabit betonarme özelliği taşımadığını savundu.

11 17
Kendisine daha önce kesilen idari para cezasını üç taksitte ödediğini belirten Naiboğlu, yapının taşınabilir nitelikte olduğunu, imar mevzuatına aykırılık amacıyla hareket etmediğini ifade etti.

12 17
Ayrıca Haziran 2025’te belediyeye ruhsat başvurusu yaptığını ve sürecin sürdüğünü söyledi.

13 17
GÜNAY NAİBOĞLU KİMDİR?

Günay Naiboğlu, Türk müzisyen ve şarkıcıdır. Özellikle halk müziği ve etnik tınılar taşıyan eserleriyle tanınır. 2008 yılında Ecce Müzik etiketiyle yayımlanan "Mozaik / Babil'in Sesleri" albümüyle dikkat çekmiştir.

14 17
Bu albümde "Güldalım", "Çay", "Kırım Dep Aytalar", "Ey Güzel Kırım", "Koca Karı", "Nesine" gibi parçalar yer alır ve Kırım Tatar müziği unsurları ile Türk halk müziğini harmanlayan bir tarzı yansıtır.

15 17
GMF Müzik Film A.Ş. bünyesinde sanatçı olarak faaliyet göstermektedir. Sosyal medya hesaplarında (özellikle Instagram @gunaynaiboglu) müzik paylaşımları ve performans görüntüleri bulunur.

16 17
Trabzon kökenli olduğu ve İstanbul'da yaşadığı biliniyor. Ayrıca Rumeli Üniversitesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği yüksek lisans eğitimi aldığına dair bilgiler var.

17 17
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro