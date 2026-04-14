Sosyal medyada kimlik numarasıyla giriş yapılmasına yönelik tartışmalar sürerken, oyuncu Zafer Algöz’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Algöz, yeni yargı paketiyle gündeme gelen düzenlemeye destek verdiğini açıkladı.

Zafer Algöz, sosyal medya kullanımına ilişkin gündemde olan kimlik doğrulama uygulamasına destek verdiğini belirtti. Sosyal medyada anonim hesaplar üzerinden yapılan paylaşımların denetimsiz kaldığını savunan Algöz, bu durumun hakaret ve küfürü artırdığını ifade etti.

Algöz, özellikle takma isimlerle açılan hesaplar üzerinden insanların rahatça hakaret edebildiğini belirterek, “Abuzüdin 177 ya da Excalibur 492 gibi isimlerle çıkıp hakaret eden insanlar var” dedi.

Kimlik numarasıyla giriş sisteminin bu sorunu azaltacağını savunan Algöz, “Küfür edip sonra da kendini bir şey sanıyorlar. Kimlik numarasıyla giriş olursa, artık karşısındakine açık açık hakaret etmek o kadar kolay olmaz” ifadelerini kullandı.

Anonim hesapların sağladığı gizliliğin kötüye kullanıldığını dile getiren Algöz, “Gölgeye çekilip oradan saldırma dönemi bitsin” diyerek düzenlemeye desteğini yineledi.

Algöz, sosyal medyada ifade özgürlüğünün hakaretle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok” dedi.