Annesini kısa süre önce toprağa veren başarılı oyuncu, bu sefer baba acısıyla sarsıldı. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi görürken hayatını kaybeden Vehbi Keskin'in (85) naaşı, yakınları tarafından morgdan alınarak Fevziye Camisi'ne getirildi.

Ünlü oyuncu Serkan Keskin'e çifte acı: 7 ay önce annesini kaybetmişti! - Resim : 1

Oyuncu Serkan Keskin, kardeşleri ve aile fertleri camide taziyeleri kabul etti.Cenaze namazının ardından Vehbi Keskin, Bağçeşme Mezarlığı'nda defnedildi.

Ünlü oyuncu Serkan Keskin'e çifte acı: 7 ay önce annesini kaybetmişti! - Resim : 2

Törene aile yakınlarının yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile oyuncular Çağlar Çorumlu, Taner Ölmez, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci ve Birkan Sokullu gibi ünlü isimler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ünlü oyuncu Serkan Keskin'e çifte acı: 7 ay önce annesini kaybetmişti! - Resim : 3

Ünlü oyuncu Serkan Keskin, 40 günlük oğlu Güneş ile yeni baba olmanın eşsiz sevincini yaşamıştı. “Onunla kurduğum bağ, bugüne kadar tattığım hiçbir duyguyla kıyaslanamaz” diyen Keskin, duygularını içtenlikle aktarmıştı.

Ünlü oyuncu Serkan Keskin'e çifte acı: 7 ay önce annesini kaybetmişti! - Resim : 4

Serkan Keskin, Kuruçeşme'deki bir benzin istasyonunda görüntülenmişti. 40 günlük bebeği Güneş için "Her şey çok güzel. 40'ı çıktı. Büyüyor, iyiyiz."

Ünlü oyuncu Serkan Keskin'e çifte acı: 7 ay önce annesini kaybetmişti! - Resim : 5

'GÜZEL BİR ŞEY'

“Eşim Meriç (Aral) de çok iyi. Babalık hissiyatı da geldi. Güzel bir şey ya, anne kadar hızlı bağ kurulmasa da babayla da özel bir bağ oluyor" dedi.

Ünlü oyuncu Serkan Keskin'e çifte acı: 7 ay önce annesini kaybetmişti! - Resim : 6

Keskin, "Kime benziyor?" sorusuna "Kimisi bana benzetiyor. Kimisi de Meriç'e" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu Serkan Keskin'e çifte acı: 7 ay önce annesini kaybetmişti! - Resim : 7

Oyuncu Meriç Aral, 'Medcezir' dizisindeki 'Hande' rolüyle unutulmazlar arasına girmişti. Kariyeriyle öne çıkan Meriç Aral, geçen yıl Eylül ayında beş yıllık sevgilisi ve meslektaşı Serkan Keskin ile evlenmişti.

Ünlü oyuncu Serkan Keskin'e çifte acı: 7 ay önce annesini kaybetmişti! - Resim : 8

Yakın çevrenin katılımıyla gerçekleşen görkemli düğünleriyle dikkat çeken çift, bir süre sonra hamilelik iddialarıyla gündeme gelmişti. Dizisinden ayrılan Meriç Aral'ın hamile olduğu söylentileri doğru çıkmış, Aral bebeğin erkek olacağını duyurmuştu.

Serkan Keskin’in baba nöbetleri başladı: Güneş’le yeni bir sayfa!Serkan Keskin’in baba nöbetleri başladı: Güneş’le yeni bir sayfa!Magazin
Meriç Aral ve Serkan Keskin’in oğulları dünyaya geldi: Adı Güneş!Meriç Aral ve Serkan Keskin’in oğulları dünyaya geldi: Adı Güneş!Magazin
Serkan Keskin ve Meriç Aral’ın düğünü 3. kez ertelendiSerkan Keskin ve Meriç Aral’ın düğünü 3. kez ertelendiMagazin