Annesini kısa süre önce toprağa veren başarılı oyuncu, bu sefer baba acısıyla sarsıldı. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi görürken hayatını kaybeden Vehbi Keskin'in (85) naaşı, yakınları tarafından morgdan alınarak Fevziye Camisi'ne getirildi.

Oyuncu Serkan Keskin, kardeşleri ve aile fertleri camide taziyeleri kabul etti.Cenaze namazının ardından Vehbi Keskin, Bağçeşme Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene aile yakınlarının yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile oyuncular Çağlar Çorumlu, Taner Ölmez, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci ve Birkan Sokullu gibi ünlü isimler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ünlü oyuncu Serkan Keskin, 40 günlük oğlu Güneş ile yeni baba olmanın eşsiz sevincini yaşamıştı. “Onunla kurduğum bağ, bugüne kadar tattığım hiçbir duyguyla kıyaslanamaz” diyen Keskin, duygularını içtenlikle aktarmıştı.

Serkan Keskin, Kuruçeşme'deki bir benzin istasyonunda görüntülenmişti. 40 günlük bebeği Güneş için "Her şey çok güzel. 40'ı çıktı. Büyüyor, iyiyiz."

'GÜZEL BİR ŞEY'

“Eşim Meriç (Aral) de çok iyi. Babalık hissiyatı da geldi. Güzel bir şey ya, anne kadar hızlı bağ kurulmasa da babayla da özel bir bağ oluyor" dedi.

Keskin, "Kime benziyor?" sorusuna "Kimisi bana benzetiyor. Kimisi de Meriç'e" yanıtını verdi.

Oyuncu Meriç Aral, 'Medcezir' dizisindeki 'Hande' rolüyle unutulmazlar arasına girmişti. Kariyeriyle öne çıkan Meriç Aral, geçen yıl Eylül ayında beş yıllık sevgilisi ve meslektaşı Serkan Keskin ile evlenmişti.

Yakın çevrenin katılımıyla gerçekleşen görkemli düğünleriyle dikkat çeken çift, bir süre sonra hamilelik iddialarıyla gündeme gelmişti. Dizisinden ayrılan Meriç Aral'ın hamile olduğu söylentileri doğru çıkmış, Aral bebeğin erkek olacağını duyurmuştu.