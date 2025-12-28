Survivor'ın en akılda kalan kadın yarışmacılarından Berna Keklikler, çarpıcı değişimiyle dikkat çekiyor.
Survivor Berna Keklikler tanınmaz halde! Kısa taytlı pozlar olay oldu: Abla bu kim?
Survivor'ın unutulmaz yarışmacılarından Berna Keklikler, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Kısa taytıyla fit vücudunu sergileyen Keklikler'in değişimi ve tarzı yoğun yorum aldı.
2017 Survivor'ında agresif tavırlarıyla öne çıkan Berna Keklikler, 2022 All Star sezonunda da yarışmıştı.
25 Şubat 1989 Almanya doğumlu Berna Keklikler, sosyal medyada değişimiyle gündem oldu. Ünlü isim, kısa taytıyla fiziğini sergilediği pozlara çok sayıda yorum geldi.
Berna Keklikler'in değişimi ve fit vücuduna olumlu yorumlar yağarken, tarzına yönelik olumsuz eleştiriler de eksik olmadı.
Bazı takipçiler "Ben bu tarzı beğenmedim", "Çok değişmiş", "Abla bu kim" şeklinde yorumlar yaptı.
BERNA KEKLİKLER KİMDİR?
Berna Keklikler, 25 Şubat 1989 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya geldi.
Şu an 36 yaşında olan Keklikler, gurbetçi bir Türk ailesinin kızıdır. Kardeşleri arasında oyuncu ve model Berrin Keklikler de bulunuyor.
Liseyi Almanya'da tamamlayan Berna, ekonomi eğitimi aldı ve 2011 yılında Almanya'da düzenlenen Miss Turkuaz Germany güzellik yarışmasını kazandı.
2013 yılından beri İstanbul'da kız kardeşiyle birlikte yaşayan Berna Keklikler, modellik ve oyunculuk yapıyor.
Fitness, yüzme, crunch gibi spor dallarıyla aktif olarak ilgilenen Keklikler, bale, buz pateni ve voleybol gibi branşlarda da deneyim sahibi.
Televizyon kariyerine 2016'da TV8'de yayınlanan Göz6 yarışmasıyla adım attı ve burada birinci olarak Survivor 2017'ye katılma hakkı kazandı. Survivor 2017'de Gönüllüler takımında agresif tavırlarıyla dikkat çekti.
2022'de ise Survivor All Star kadrosunda yer aldı.Oyunculuk kariyerinde Yasak Elma (2019), Bizim Okul (2013) gibi yapımlarda rol aldı.