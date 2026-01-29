Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrolünü üstlendiği Show Tv'nin fenomen dizisinde 'Maral' karakteriyle eleştirilerin hedefi olan Hayal Köseoğlu dizinin final yapmasıyla beraber bir süredir çalışmıyordu.

Meslektaşı Nezir Çınarlı ile birliktelik yaşayan ve geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, şimdi de sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

PANKART AÇIP İŞ İSTEDİ

1 milyon takipçili hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla dikkat çeken Köseoğlu, mesleki çağrısının çözümünü pankart açmakta buldu.

Köseoğlu, "Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza’m var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim!" pankartı açarak o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan yapılan paylaşımda, Cemal Hünal, Elit Andaç Çam ve Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak gibi isimler destek verdi.